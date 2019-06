Las reacciones del planeta fútbol tras la repentina muerte de "La Perla" Reyes

Este sábado el fútbol mundial quedó conmocionado tras el repentino fallecimiento del jugador español José Antonio "La Perla" Reyes, quien perdió la vida en un accidente de tránsito.

Diversos clubes y deportistas han querido expresar su pésame en las redes sociales por la partida el otrora futbolista de clubes como Arsenal, Atlético de Madrid, Sevilla y Real Madrid.

Revisa los mensajes publicados en redes sociales:

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 de junio de 2019

La RFEF se suma a las muestras de dolor por el fallecimiento de José Antonio Reyeshttps://t.co/zclMfKeKNe pic.twitter.com/P8Q6Ct9wU8 — RFEF (@rfef) 1 de junio de 2019

El fútbol lamenta la repentina pérdida de José Antonio Reyes.



El FC Bayern München transmite sus más sinceras condolencias a familiares y allegados. D.E.P. https://t.co/CWmot0SCzj — FC Bayern München Español (@FCBayernES) 1 de junio de 2019

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) 1 de junio de 2019

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2y — Jesús Navas (@JNavas) 1 de junio de 2019

Profundamente triste y sin palabras tras conocer esta trágica noticia. Nunca olvidaré tu magia y tu sonrisa Jose, nunca. Fue un honor estar a tu lado... un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo a familiares, amigos y clubes a los que representó. RIP amigo pic.twitter.com/MHBonp8k8N — Unai Emery (@UnaiEmery_) 1 de junio de 2019

Hermano solo Dios sabe porqué te ha llevado tan pronto de este mundo. Vivirás en mi corazón por el resto de mis días. Estoy roto de dolor. Gracias por dejarme esos bellos recuerdos. Te quiere tu hermano rubio 🙏 Descansa en paz manito ❤️ pic.twitter.com/ZuBDPSnDM3 — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 1 de junio de 2019

La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz — Atlético de Madrid (@Atleti) 1 de junio de 2019

El @realmadrid quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el @EXT_UD.

Tweet (2/2) pic.twitter.com/9fBTlQTmcS — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 1 de junio de 2019

Sending our deepest sympathies to the loved ones of Jose Antonio Reyes, following his tragic passing.



May he rest in peace ♥️ https://t.co/8Ys6yFH0a8 — Manchester United (@ManUtd) 1 de junio de 2019

The thoughts of everybody at Chelsea FC are with the family and friends of Jose Antonio Reyes, following the tragic news today.



Rest in peace, Jose. pic.twitter.com/JuWf6gzfI8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 de junio de 2019

We're saddened to hear of the passing of José Antonio Reyes. Our thoughts are with his family and friends.



RIP José. https://t.co/Vb0XUjLzRb — Liverpool FC (@LFC) 1 de junio de 2019