Magallanes

Cobreloa le ganó un duelo increíble a Magallanes y lo dejó MUY COMPROMETIDO con el descenso

En un vibrante partido por la Primera B Cobreloa superó a Magallanes y se prendió en la lucha por subir.

Foto: Photosport Cobreloa le ganó un duelo increíble a Magallanes y lo dejó MUY COMPROMETIDO con el descenso
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

En un increíble partido que se jugó en el Estadio Municipal de San Bernardo, Cobreloa ganaba por 0 a 4 a Magallanes y terminó sufriendo de una manera terrible. Un duelo que será recordado por cómo se movió el marcador y la gran figura del meta Araya que sostuvo el triunfo.

⚽ Los goles de Magallanes vs Cobreloa por la Primera B 2025

Gustavo Gotti marcó un doblete para los zorros en el 11' y 28'. Alex Valdés en los 23' e Iván Ledezma en el 41' estructuraron el 0 a 4. Facundo Peraza en el 45+2' y 74' acercó a Magallanes, Mathías Vasquez cuando corría el 82' puso el suspenso, pero que se quedaría con el 3 a 4 final.

📑 Resumen Magallanes vs Cobreloa

📈 Estadísticas Magallanes vs Cobreloa

📅 Próximos partidos de Magallanes y Cobreloa

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Magallanes #Cobreloa

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
