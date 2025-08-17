Cobreloa le ganó un duelo increíble a Magallanes y lo dejó MUY COMPROMETIDO con el descenso

En un increíble partido que se jugó en el Estadio Municipal de San Bernardo, Cobreloa ganaba por 0 a 4 a Magallanes y terminó sufriendo de una manera terrible. Un duelo que será recordado por cómo se movió el marcador y la gran figura del meta Araya que sostuvo el triunfo.

⚽ Los goles de Magallanes vs Cobreloa por la Primera B 2025

Gustavo Gotti marcó un doblete para los zorros en el 11' y 28'. Alex Valdés en los 23' e Iván Ledezma en el 41' estructuraron el 0 a 4. Facundo Peraza en el 45+2' y 74' acercó a Magallanes, Mathías Vasquez cuando corría el 82' puso el suspenso, pero que se quedaría con el 3 a 4 final.

