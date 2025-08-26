Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Manuel Pellegrini

La estrategia de Real Betis para extender la estadía del regalón de Manuel Pellegrini

El elenco del entrenador chileno sigue trabajando para poder retener a una de sus figuras en la última temporada y que tiene total respaldo del Ingeniero.

Foto: Imago La estrategia de Real Betis para extender la estadía del regalón de Manuel Pellegrini
Felipe Rojas Davidson
Llévatelo:

La temporada 2025-26 ya empezó en las ligas más importantes de Europa y con ello Real Betis, elenco del chileno Manuel Pellegrini, sigue trabajando para poder cerrar el mejor plantel posible de cara a los desafíos que tienen en esta nueva campaña. 

El Betis ya se ha reforzado con nombres prometedores como los del defensor argentino Valentín Gómez, el delantero uruguayo Gonzalo Petit, el volante colombiano Nelson Deossa o el brasileño Natan, pero junto con las altas que han tenido los esfuerzos también están puestos en retener a quien fuese la gran figura del cuadro andaluz en el cierre de la pasada temporada.

Se trata del brasileño Antony, quien no ha podido tener presencias con los béticos debido a que no se ha llegado a un acuerdo desde el club de Pellegrini con Manchester United para negociar la extensión de su estadía en el fútbol español, al menos hasta estos últimos días. 

 Imagen foto_00000018

⚽️ Betis define su última jugada para retener a Antony 

Antony llegó a Betis en enero de este 2025 a préstamo por seis meses desde Manchester United, periodo que le bastó para tener un tremendo impacto con el equipo de Pellegrini y alzarse como uno de los regalones del estratega nacional, sin embargo, tuvo que retornar a Old Trafford al término de la pasada temporada. 

Desde el cuadro español han estado gestionando disitntas alternativas para recuperar al delantero brasileño, y en las últimas horas el portal El Desmarque dio a conocer que Betis ofreció a los Diablos Rojos un nuevo préstamo por Antony y volver a negociar en 2026 por un traspaso definitivo. 

🧐 ¿Dónde quiere jugar Antony esta temporada?

En medio de toda esta incertidumbre por su futuro, el propio Antony ha dado a entender que quiere seguir jugando en España con la camiseta de Betis, por lo que solo queda esperar si desde Manchester United aceptan cederlo nuevamente al conjunto verdiblanco y así contentar a Manuel Pellegrini. 

📊 Los números de Antony con Real Betis

🏟️ 26 partidos jugados

⚽ 9 goles

✅ 5 asistencias

⏰ 2.133 minutos jugados

🔗 ¿Dónde leer más del Betis de Manuel Pellegrini?

Puedes saber más novedades de Betis y Pellegrini junto a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Manuel Pellegrini #Liga española

Felipe Rojas Davidson

Nacido y criado en Santiago, completó sus estudios en la Universidad Andrés Bello y comenzó su carrera colaborando con Encancha y Portaligas de Palco y Comunicaciones. Trabajó casi seis años como colaborador en AlAireLibre.cl de Radio Cooperativa. Apasionado por el fútbol, el tenis y otras disciplinas deportivas, también muestra interés en la lucha libre y el entretenimiento deportivo.
Más de Manuel Pellegrini