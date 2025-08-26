La estrategia de Real Betis para extender la estadía del regalón de Manuel Pellegrini

La temporada 2025-26 ya empezó en las ligas más importantes de Europa y con ello Real Betis, elenco del chileno Manuel Pellegrini, sigue trabajando para poder cerrar el mejor plantel posible de cara a los desafíos que tienen en esta nueva campaña.

El Betis ya se ha reforzado con nombres prometedores como los del defensor argentino Valentín Gómez, el delantero uruguayo Gonzalo Petit, el volante colombiano Nelson Deossa o el brasileño Natan, pero junto con las altas que han tenido los esfuerzos también están puestos en retener a quien fuese la gran figura del cuadro andaluz en el cierre de la pasada temporada.

Se trata del brasileño Antony, quien no ha podido tener presencias con los béticos debido a que no se ha llegado a un acuerdo desde el club de Pellegrini con Manchester United para negociar la extensión de su estadía en el fútbol español, al menos hasta estos últimos días.

⚽️ Betis define su última jugada para retener a Antony

Antony llegó a Betis en enero de este 2025 a préstamo por seis meses desde Manchester United, periodo que le bastó para tener un tremendo impacto con el equipo de Pellegrini y alzarse como uno de los regalones del estratega nacional, sin embargo, tuvo que retornar a Old Trafford al término de la pasada temporada.

Desde el cuadro español han estado gestionando disitntas alternativas para recuperar al delantero brasileño, y en las últimas horas el portal El Desmarque dio a conocer que Betis ofreció a los Diablos Rojos un nuevo préstamo por Antony y volver a negociar en 2026 por un traspaso definitivo.

🧐 ¿Dónde quiere jugar Antony esta temporada?

En medio de toda esta incertidumbre por su futuro, el propio Antony ha dado a entender que quiere seguir jugando en España con la camiseta de Betis, por lo que solo queda esperar si desde Manchester United aceptan cederlo nuevamente al conjunto verdiblanco y así contentar a Manuel Pellegrini.

📊 Los números de Antony con Real Betis

🏟️ 26 partidos jugados

⚽ 9 goles

✅ 5 asistencias

⏰ 2.133 minutos jugados

🔗 ¿Dónde leer más del Betis de Manuel Pellegrini?

