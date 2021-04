Gabriel Costa fue incluido por Ricardo Gareca en prenómina de Perú para la Copa América 2021

La selección peruana presentó este martes la prenómina de jugadores para la Copa América 2021 y destaca en el listado la presencia de Gabriel Costa, delantero de Colo Colo.

Costa, de 31 años, es titular habitual en el equipo albo, desde la llegada del técnico Gustavo Quinteros.

En la prenómina de Perú, además, el argentino Ricardo Gareca citó a sus dos principales referentes, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

También fueron reservados Raúl Ruidíaz, ex Universidad de Chile, Christofer Gonzales, ex Colo Colo, y Christian Cueva, ex Unión Española.

Perú integra el Grupo B de la Copa América 2021, junto con Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador.