Holandés Bernio Verhagen dejó Audax Italiano y denunció ataques racistas: Me decían mono

El extremo holandés nacido en Surinam, Bernio Verhagen, dejó Audax Italiano tras arribar en agosto y denunció que el club de colonia sufrió malos tratos y ataques racistas.

En conversación con El Mercurio, el atacante dijo que "algunos compañeros me hacían bromas racistas, me decían mono y si yo hacía una broma de vuelta, ellos se enojaban".

"Me decían muchas cosas estúpidas, como 'esclavo'. Cuando llegué me decían 'negro' y eso es racista. Les dije a través de Nicolas Crovetto, que me traducía, que no me dijeran negro", afirmó.

A su vez, Verhagen agregó que "piensa que me pagaron la primera semana que llegué y alguien me robó la plata en el camarín. ¿Puede creerlo' Jugadores de un equipo profesional de fútbol".

"No quiero dar nombres, porque puedo afectar sus carreras. Son los que juegan habitualmente, algunos de los mejores del equipo. Le dije al presidente Lorenzo Antillo y no hizo nada con eso", apuntó.