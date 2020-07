"Mercenario" y "traidor": La molestia de hinchas de Audax Italiano por fichaje de Carlos Villanueva en Palestino

Palestino remeció el mercado de pases en el fútbol chileno al anunciar la contratación de Carlos Villanueva, noticia que provocó una enorme decepción en los hinchas de Audax Italiano, quienes esperaban que su ídolo volviera para vestir los colores del club de sus amores.

Los fanáticos audinos, tras conocer la decisión del "Piña", se volcaron con críticas en el Instagram del jugador, y en su más reciente publicación le dedicaron cartas, para expresar el dolor por su llegada a un equipo rival.

Incluso fueron más lejos, y en Wikipedia, la enciclopedia libre, cambiaron sus apodos, como "mercenario" y "vendido".

"Tantas veces te defendí que no eras un mercenario (...) Al final demostraste que no eras un hombre de palabra, que jamás quisiste a la hinchada y al club, como tantas veces te llenaste la boca (...) Ojalá nos leas para que te des cuenta del dolor, la desilusión y la pena que nos has hecho sentir con tu inexplicable decisión", le escribió un fanático en una extensa carta en Instagram.

Revisa más mensajes de los hinchas itálicos a continuación: