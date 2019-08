Sebastián López, arquero de Cobresal: Colo Colo es más que solo Esteban Paredes

El arquero titular de Cobresal, Sebastián López, afirmó que el cuadro nortino necesita enfocarse en defender al equipo completo de Colo Colo y no solo a Esteban Paredes, que buscará su gol número 216 en Primera División en el duelo del domingo.

"Eso es una cuestión circunstancial, por cosas del campeonato y de fixture, Esteban hizo el fin de semana pasado el gol para igualar a 'Chamaco' y justo le toca contra nosotros", reflexionó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Uno no está pendiente que no me marque, estamos más pendientes de traernos los tres puntos y buscar los recaudos necesarios para doblegar a la parte ofensiva de Colo Colo, porque no es solo Esteban, de mitad de cancha hacia adelante tiene muchas variantes, está Pablo Mouche, Gabriel Costa que viene haciendo goles, el mismo Marcos Bolados", siguió López.

"Entonces, no es solo el hecho que marcamos a Esteban y se soluciona. No, Colo Colo es más que Esteban en lo ofensivo, debemos tener varias alertas en lo defensivo", agregó para luego hablar del regreso de Juan Carlos Gaete al Estadio Monumental.

"Lo que demuestra en cada entrenamiento ha sido mucha tranquilidad, sabe que será un partido especial por jugar con Colo Colo, pero no lo demuestra en cuanto a ansiedad; hay que tratar de mantenerlo lo más tranquilo posible. Se ha apoyado en nosotros para pasar esta situación tan particular, que no deja de ser llamativa", indicó.

Cobresal visita a Colo Colo el domingo a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Monumental.