Comisión de Género del CSyD Colo Colo: Es condenable lo de Leonardo Valencia

La secretaria general del CSD Colo Colo e integrante de su Comisión de Género, Maricela Franco, comentó las acusaciones de violencia que recibió el jugador del equipo Leonardo Valencia por parte de su ex pareja, y aseguró que Blanco y Negro debe propiciar un protocolo para este tipo de hechos.

"Esta denuncia es lamentable y condenable, es violencia económica y es preocupante que un jugador dé este tipo de espectáculos públicos, dé este tipo de noticias, que no corresponden", dijo Franco en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

La dirigenta añadió que "la idea es que no porque sea jugador o tenga una vida exitosa, no pueda ser condenado ni públicamente ni por la Justicia. No porque sea un jugador de Colo Colo deba ser eximido de su responsabilidad".

Franco explicó que ante tipo de hechos, hay que tener un protocolo, sobre todo por lo que implica el club.

"Separar al plantel no es la solución de fondo, acá pasa porque el club tenga políticas de género, tal como lo hacen las empresas grandes que tienen responsabilidad social. El Club Social y Deportivo busca impulsar desde que se supo esta noticia que sea tema en la próxima junta de Blanco y Negro para contar con un lineamiento", comentó.

Franco aseguró que se manejaban antecedentes en torno a Valencia: "No nos sorprende tanto, porque al momento de su contratación tenía una condena de violencia de género. No se sabe el detalle, porque está en los Tribunales de Familia, pero lo cierto es que esto retrasó su llegada a Botafogo (en Brasil)", comentó.