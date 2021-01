Alcalde Carter: Es ridículo que a Audax le preocupe que usemos la cancha para vacunar seres humanos

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, consideró "ridículo" el reclamo del club Audax Italiano por la utilización del Estadio Bicentenario como centro de vacunatorio, con lo cual, supuestamente, dañan su cancha sintética. Además, recordó que el recinto es propiedad fiscal y avisó que, al menos, durante los próximos dos meses no podrán usarlo.

"Está descartado que vuelvan a jugar en el estadio por un buen tiempo, porque claramente la causa de vacunación nos va a ocupar por lo menos dos meses", señaló el jefe comunal en conversación con Radio Cooperativa.

"Hay que recordar que el Estadio Bicentenario de La Florida es propiedad fiscal, no es propiedad de Audax, y ellos están usando ese bien fiscal a partir de una concesión entregada por el alcalde -Pablo- Zalaquett que fue declarada ilegal por la Contraloría; si bien es cierto, estamos en tribunales resolviendo este tema", agregó.

"Le pedimos a Audax que sea un buen vecino mientras estén ahí; lamentablemente durante años ellos han hecho conciertos, han explotado el estadio con fines lucrativos, legales todos, se ha usado la cancha con 25, 30 mil personas saltando en un concierto de Maaron 5, antes La Polla Récords, antes los Backstreet Boys", recordó Carter.

"Por tanto, suena bastante ridículo que hoy estén preocupados porque vamos a usar la cancha para vacunar seres humanos, que son los dueños del Estadio Municipal, que son los vecinos de La Florida, donde además vamos a poner una carpeta que protege este tipo de cancha", señaló.

"La verdad es que no tengo ningún ánimo de pelear con nadie, menos con la gente de Audax Italiano, creo que están haciendo el ridículo, porque no entender que la vacunación es una luz de esperanza para millones de chilenos y ellos pendientes de esos pocos pesos. La verdad es que habla de una pobreza espiritual muy grande", prosiguió.

"Son tan, tan pobres, que solo tienen dinero; no son capaces de pensar que hoy el estadio que pertenece a todos los floridanos y no puede estar sino a disposición de la salud de todos los chilenos. Preferimos dejar pasar este conflicto, simplemente tengo el recuerdo de un cuento que aprendí a leer que era el Gigante Egoísta, que no deja entrar en el jardín a los niños, pero la diferencia con El Gigante Egoísta, es que por lo menos él era dueño del jardín, Audax Italiano ni siquiera es dueño de su jardín", completó.