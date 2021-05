Jugador uruguayo con Covid-19 debió colgarse de un piso 11 para salvarse de incendio

El uruguayo Francisco Duarte, jugador de Rentistas de Uruguay, contagiado con Covid-19 debió colgarse de una ventana del piso 11 para escapar salvar con vida de un incendio que afectaba el hotel en que cumplía su cuarentena obligatoria.

El mencionado futbolista estaba en Argentina donde quedó varado por dar positivo por coronavirus tras disputar un encuentro de Copa Libertadores, pero el lugar en el que residía se incendió y debió realizar la particular hazaña.

En una entrevista con TN, el jugador contó que "pude abrir la ventana y pararme en un escaloncito porque no había balcón. Estuve unos 30 minutos ahí, para mi fueron como 3 o 4 días".

"Estaba durmiendo y empecé a escuchar unos ruidos al lado y ahí me despierto. Estaba todo lleno de humo, quiero salir y no puedo porque había mucho humo negro y un calor que me abrasaba y no podía salir. Por suerte no entré en desesperación, mantuve un poco la calma, abrí la ventana y logre salir", añadió.

"Pude agarrar un pantalón y una polera, agarré mi teléfono, pero no pude mandar un mensaje, no tenía la cabeza para pensar en eso. Los bomberos llegaron muy rápido, estuve 10 minutos sin los bomberos y ahí es cuando llegan ellos", cerró.