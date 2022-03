Mauricio Israel afirmó que Felicevich es dueño de la U: Me dicen que el que la maneja es él

El comentarista Mauricio Israel afirmó que el representante de futbolistas Fernando Felicevich es quien maneja Universidad de Chile al ser dueño de Azul Azul.

"El año pasado se insinuó que había un representante de futbolistas que era dueño de la U. Hoy recibí información de que Fernando Felicevich sí es dueño de Universidad de Chile", dijo en el programa "Círculo Central" de TV+.

"Hay un grupo inversionista que tiene casi el 60 por ciento, pero el otro 40 lo desconocemos. Me dicen que el que maneja la U es él", agregó, para luego sostener que "me encantaría que transparenten quiénes son los dueños. No hay a quién pedirle explicaciones".

"Me aseguran que sí. Aquí hay bastantes irregularidades y hay que aclararlas de una vez por todas. Que se transparente lo que pasa en el fútbol chileno", completó.