Bournemouth ficha a promesa y complica llegada de Darío Osorio a la Premier

Darío Osorio, delantero chileno de 21 años formado en U de Chile, se encontraba en la órbita del Bournemouth para reforzar su plantel en la Premier League. Sin embargo, un reciente movimiento en el mercado inglés podría frenar esa opción y obligarlo a seguir en el Midtjylland de Dinamarca.

Según Sky Sports, el técnico Andoni Iraola buscaba un extremo zurdo para suplir la inminente salida de Dango Ouattara, y Osorio encajaba en ese perfil. Pero la dirigencia de los Cerezas optó por cerrar primero un acuerdo con una perla escocesa del Liverpool que juega en la misma posición.

📉 ¿Qué fichaje cerró el Bournemouth y cómo afecta a Osorio?

El Bournemouth llegó a un acuerdo por Ben Doak, joven escocés de 18 años con experiencia en el Championship. Este fichaje desplaza a Osorio como prioridad, ya que Doak ocuparía el rol que buscaban reforzar.

💷 ¿Por qué la venta de Dango Ouattara es clave en este movimiento?

El club vendió a Ouattara al Brentford por 37 millones de libras. Esto dejó vacante su puesto y dinero disponible para fichar, pero la elección final fue Doak y no Osorio.

Osorio en la temporada 2025-26. Foto: Imago

🇨🇱 ¿Qué pasará ahora con Darío Osorio?

Lo más probable es que continúe en el Midtjylland, donde se prepara para su tercera temporada.

Su sueño de dar el salto a la Premier League podría aplazarse al menos un mercado más.

📲 ¿Dónde leer más sobre los chilenos en el extranjero?

En Al Aire Libre encontrarás toda la info de los jugadores chilenos que militan en el exterior.