Bournemouth ficha a promesa y complica llegada de Darío Osorio a la Premier
El Bournemouth cerró con Ben Doak, joven figura del Liverpool, lo que dificultaría el fichaje de Darío Osorio para la nueva temporada en la Premier League.
Darío Osorio, delantero chileno de 21 años formado en U de Chile, se encontraba en la órbita del Bournemouth para reforzar su plantel en la Premier League. Sin embargo, un reciente movimiento en el mercado inglés podría frenar esa opción y obligarlo a seguir en el Midtjylland de Dinamarca.
Según Sky Sports, el técnico Andoni Iraola buscaba un extremo zurdo para suplir la inminente salida de Dango Ouattara, y Osorio encajaba en ese perfil. Pero la dirigencia de los Cerezas optó por cerrar primero un acuerdo con una perla escocesa del Liverpool que juega en la misma posición.
📉 ¿Qué fichaje cerró el Bournemouth y cómo afecta a Osorio?
El Bournemouth llegó a un acuerdo por Ben Doak, joven escocés de 18 años con experiencia en el Championship. Este fichaje desplaza a Osorio como prioridad, ya que Doak ocuparía el rol que buscaban reforzar.
💷 ¿Por qué la venta de Dango Ouattara es clave en este movimiento?
El club vendió a Ouattara al Brentford por 37 millones de libras. Esto dejó vacante su puesto y dinero disponible para fichar, pero la elección final fue Doak y no Osorio.
🇨🇱 ¿Qué pasará ahora con Darío Osorio?
Lo más probable es que continúe en el Midtjylland, donde se prepara para su tercera temporada.
Su sueño de dar el salto a la Premier League podría aplazarse al menos un mercado más.
