Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Bournemouth ficha a promesa y complica llegada de Darío Osorio a la Premier

El Bournemouth cerró con Ben Doak, joven figura del Liverpool, lo que dificultaría el fichaje de Darío Osorio para la nueva temporada en la Premier League.

Foto: Imago Bournemouth ficha a promesa y complica llegada de Darío Osorio a la Premier
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Darío Osorio, delantero chileno de 21 años formado en U de Chile, se encontraba en la órbita del Bournemouth para reforzar su plantel en la Premier League. Sin embargo, un reciente movimiento en el mercado inglés podría frenar esa opción y obligarlo a seguir en el Midtjylland de Dinamarca.

Según Sky Sports, el técnico Andoni Iraola buscaba un extremo zurdo para suplir la inminente salida de Dango Ouattara, y Osorio encajaba en ese perfil. Pero la dirigencia de los Cerezas optó por cerrar primero un acuerdo con una perla escocesa del Liverpool que juega en la misma posición.

📉 ¿Qué fichaje cerró el Bournemouth y cómo afecta a Osorio?

El Bournemouth llegó a un acuerdo por Ben Doak, joven escocés de 18 años con experiencia en el Championship. Este fichaje desplaza a Osorio como prioridad, ya que Doak ocuparía el rol que buscaban reforzar.

💷 ¿Por qué la venta de Dango Ouattara es clave en este movimiento?

El club vendió a Ouattara al Brentford por 37 millones de libras. Esto dejó vacante su puesto y dinero disponible para fichar, pero la elección final fue Doak y no Osorio.

Imagen foto_00000001
Osorio en la temporada 2025-26. Foto: Imago

🇨🇱 ¿Qué pasará ahora con Darío Osorio?

Lo más probable es que continúe en el Midtjylland, donde se prepara para su tercera temporada.
Su sueño de dar el salto a la Premier League podría aplazarse al menos un mercado más.

📲 ¿Dónde leer más sobre los chilenos en el extranjero?

En Al Aire Libre encontrarás toda la info de los jugadores chilenos que militan en el exterior. 

Temas #Deportes #Fútbol #Chilenos en el exterior

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Chilenos en el exterior