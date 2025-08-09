Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Cortés y su gran arranque en Peñarol: “Tenía plena confianza en mis compañeros”

El arquero chileno mantuvo su arco en cero en la victoria 3-0 sobre Nacional y ya piensa en el duelo por Copa Libertadores frente a Racing.

Foto: Photosport Cortés y su gran arranque en Peñarol: “Tenía plena confianza en mis compañeros”
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

En una tarde soñada para su estreno con Peñarol, Brayan Cortés fue clave en el triunfo 3-0 sobre Nacional en el clásico uruguayo. Con atajadas determinantes y liderazgo en el área, el ex Colo Colo destacó la confianza en sus compañeros y el sacrificio del equipo, proyectando ya el próximo desafío en Copa Libertadores.

🧤 ¿Cómo fue el debut de Brayan Cortés en Peñarol?

El meta chileno cumplió con creces en su primer partido con los aurinegros, dejando su arco en cero ante el archirrival. Sus intervenciones fueron clave para sostener la ventaja y asegurar una victoria categórica en el Estadio Campeón del Siglo.

💬 ¿Qué dijo Cortés tras el clásico contra Nacional?

"Tenía plena confianza en mis compañeros", afirmó el arquero, quien valoró más el resultado colectivo que sus atajadas individuales. Reconoció que su titularidad se la ganó "día a día" y que el esfuerzo de todo el plantel quedó reflejado en el marcador.

📅 ¿Qué viene ahora para Peñarol y el arquero chileno?

El próximo desafío es el martes por Copa Libertadores ante Racing. Cortés lamentó la ausencia de público en el clásico, pero confía en el respaldo masivo de la hinchada aurinegra para el duelo copero. "Con esta hinchada vamos a hacernos respetar", señaló.

Imagen foto_00000001
Cortés en su estreno con Peñarol. Photosport

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El próximo duelo de Peñarol será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

⚔️ Rival: Racing de Avellaneda
📅 Fecha: Martes 12 de agosto
🕕 Hora: 20:30
🏟️ Estadio: Campeón del Siglo

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás todas las novedades de los chilenos en el exterior.

Temas #Deportes #Fútbol #Chilenos en el exterior

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Chilenos en el exterior