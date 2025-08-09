Cortés y su gran arranque en Peñarol: “Tenía plena confianza en mis compañeros”

En una tarde soñada para su estreno con Peñarol, Brayan Cortés fue clave en el triunfo 3-0 sobre Nacional en el clásico uruguayo. Con atajadas determinantes y liderazgo en el área, el ex Colo Colo destacó la confianza en sus compañeros y el sacrificio del equipo, proyectando ya el próximo desafío en Copa Libertadores.

🧤 ¿Cómo fue el debut de Brayan Cortés en Peñarol?

El meta chileno cumplió con creces en su primer partido con los aurinegros, dejando su arco en cero ante el archirrival. Sus intervenciones fueron clave para sostener la ventaja y asegurar una victoria categórica en el Estadio Campeón del Siglo.

💬 ¿Qué dijo Cortés tras el clásico contra Nacional?

"Tenía plena confianza en mis compañeros", afirmó el arquero, quien valoró más el resultado colectivo que sus atajadas individuales. Reconoció que su titularidad se la ganó "día a día" y que el esfuerzo de todo el plantel quedó reflejado en el marcador.

📅 ¿Qué viene ahora para Peñarol y el arquero chileno?

El próximo desafío es el martes por Copa Libertadores ante Racing. Cortés lamentó la ausencia de público en el clásico, pero confía en el respaldo masivo de la hinchada aurinegra para el duelo copero. "Con esta hinchada vamos a hacernos respetar", señaló.

Cortés en su estreno con Peñarol. Photosport

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El próximo duelo de Peñarol será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

⚔️ Rival: Racing de Avellaneda

📅 Fecha: Martes 12 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Campeón del Siglo

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

