El desaire que golpeó a Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Un tremendo desaire sufrió el arquero chileno Gabriel Arias en la clasificación de Racing a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, a costa de Peñarol de Brayan Cortés, en el estadio Cilindro de Avellaneda.

El desaire que sufrió Gabriel Arias en Racing

Luego de una tremenda actuación en Racing, Gabriel Arias fue reemplazado en los descuentos del partido por el entrenador Gustavo Costas.

La razón es que la definición se estaba yendo a penales y Costas confía más en el arquero suplente Facundo Cambeses, ya que en su carrera ha atajado 9 de 22 penales que ha recibido.

Lo increíble es que gracias a un gol al último minuto, no hubo penales.

¿Cómo reaccionó Gabriel Arias al cambio para los penales en Racing?

Gabriel Arias reaccionó mal al cambio: el chileno salió con cara de fastidio y tras la clasificación de Racing, fue el único jugador que no celebró y se quedó con "manos en jarra" mirando a sus compañeros.

¿Por qué reemplazaron a Gabriel Arias en Racing - Peñarol?

Gabriel Arias fue reemplazado en el Racing - Peñarol porque se acercaban los penales y su suplente (Facundo Cambeses) tiene mejor registro de atajadas, mientras que para el chileno no es su fuerte.

De todas maneras, no hubo penales y a Arias no le gustó el cambio.

¿Cómo jugó Gabriel Arias en el Racing-Peñarol?

Gabriel Arias jugó un tremendo partido en el Racing - Peñarol. De hecho, segundos antes de ser reemplazado se mandó una gran doble atajada que dejó con vida a la Academia en una llave más que intensa en octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Dónde saber más de Gabriel Arias y los chilenos en el exterior?

