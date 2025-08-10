Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Gabriel Suazo recibe homenaje en su regreso a Toulouse con Sevilla

El chileno Gabriel Suazo volvió a enfrentar a Toulouse, su exequipo, en un amistoso de pretemporada con Sevilla y fue reconocido por el club y su afición.

Foto: Instagram Gabriel Suazo recibe homenaje en su regreso a Toulouse con Sevilla
Sebastián Díaz Iturrieta
En un partido especial de pretemporada, Gabriel Suazo se reencontró con el Toulouse, club en el que brilló antes de llegar al Sevilla. El duelo, disputado en el Stadium de Toulouse, no sólo fue una oportunidad para sumar minutos, sino también para recibir un sentido homenaje por parte del equipo francés y sus hinchas, quienes le demostraron el cariño que aún le tienen.

⚽ ¿Cómo fue el homenaje a Gabriel Suazo?

Antes del inicio del amistoso, Toulouse entregó al lateral chileno un retrato conmemorativo, destacando sus logros en el club. Además, el público local lo ovacionó, reconociendo su aporte en temporadas anteriores.

Imagen foto_00000001
Suazo recibiendo el cariño de su ex equipo. Foto: Instagram

📋 ¿Cómo jugó Suazo en el amistoso?

El seleccionado nacional fue titular en el Sevilla y jugó hasta el minuto 75, cuando fue reemplazado por Miguel Sierra. Mostró solidez defensiva y se proyectó en ataque, dejando buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada oficial.

🏟 ¿Cómo terminó el partido entre Sevilla y Toulouse?

El encuentro finalizó igualado 1-1. Dodi Lukebakio adelantó al conjunto español en el minuto 36, pero Santiago Hidalgo empató para los franceses a los 86', evitando la victoria visitante en los últimos instantes.

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás todas las novedades de los chilenos en el exterior.

Temas #Deportes #Fútbol #Chilenos en el exterior

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
