Gabriel Suazo recibe homenaje en su regreso a Toulouse con Sevilla

En un partido especial de pretemporada, Gabriel Suazo se reencontró con el Toulouse, club en el que brilló antes de llegar al Sevilla. El duelo, disputado en el Stadium de Toulouse, no sólo fue una oportunidad para sumar minutos, sino también para recibir un sentido homenaje por parte del equipo francés y sus hinchas, quienes le demostraron el cariño que aún le tienen.

⚽ ¿Cómo fue el homenaje a Gabriel Suazo?

Antes del inicio del amistoso, Toulouse entregó al lateral chileno un retrato conmemorativo, destacando sus logros en el club. Además, el público local lo ovacionó, reconociendo su aporte en temporadas anteriores.

Suazo recibiendo el cariño de su ex equipo. Foto: Instagram

📋 ¿Cómo jugó Suazo en el amistoso?

El seleccionado nacional fue titular en el Sevilla y jugó hasta el minuto 75, cuando fue reemplazado por Miguel Sierra. Mostró solidez defensiva y se proyectó en ataque, dejando buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada oficial.

🏟 ¿Cómo terminó el partido entre Sevilla y Toulouse?

El encuentro finalizó igualado 1-1. Dodi Lukebakio adelantó al conjunto español en el minuto 36, pero Santiago Hidalgo empató para los franceses a los 86', evitando la victoria visitante en los últimos instantes.

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás todas las novedades de los chilenos en el exterior.