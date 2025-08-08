Gabriel Suazo se enfrenta a un gran problema para tener su debut oficial con Sevilla

Hace aproximadamente 1 mes el chileno Gabriel Suazo fichó como nuevo jugador del Sevilla de España, donde ha tenido una grata adaptación en la pretemporada y por lo que ha acaparado elogios con el club andaluz.

El ex Colo Colo ha sido titular en los tres últimos amistosos de Sevilla, algo que en el papel lo perfilaba en un buen escenario de cara al arranque de la temporada 2025-26 de la Liga Española.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el debut oficial de Gabriel Suazo con el elenco sevillista puede correr peligro por un motivo no menor, y que tiene que resolverse antes del arranque de la temporada el próximo 15 de agosto.

😦 En Sevilla deben resolver un gran problema para el debut oficial de Gabi Suazo

Sevilla se estrena en La Liga española el próximo domingo 17 de agosto ante el Athletic de Bilbao, encuentro para el que se suponía Gabriel Suazo tenga su debut oficial.

Pero, este viernes Diario Marca informó que el estreno por los puntos de Suazo corre cierto riesgo, debido a que el chileno forma parte de una importante cantidad de jugadores que ficharon en el fútbol español para este nuevo curso que no han sido inscritos para competir en el certamen liguero.

🤔 ¿Por qué Sevilla no ha inscrito a Suazo para La Liga?

El citado medio detalla que en el caso de Sevilla, no han podido inscribir de momento a Gabriel Suazo ni otro de sus refuerzos porque deben ajustar una serie de requisitos económicos que exige la organización del torneo español.

📅 ¿Cuándo debuta Sevilla en La Liga española?

⚔️ Rival: Athletic de Bilbao

📅 Fecha: Domingo 17 de agosto

🕕 Hora: 13:30

🏟️ Estadio: San Mamés

📊 Los números con los que Gabriel Suazo llegó a Sevilla

Suazo pasó de Toulouse a Sevilla, y con el elenco francés cumplió con destacados números en las dos temporadas que jugó.

⚽ Partidos jugados: 97

⏱️Minutos jugados: 7.181'

🥅 Goles: 3

✅ Asistencias: 13