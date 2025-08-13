Golpe inesperado: Sevilla da un mazazo a Gabriel Suazo y frena su estreno en LaLiga

😲 Un arranque amargo para Gabriel Suazo en España

La ilusión del debut quedó en suspenso. Gabriel Suazo, uno de los refuerzos más destacados del Sevilla durante la pretemporada y pieza clave en los planes de Matías Almeyda, recibió un golpe inesperado: no podrá estar en el estreno liguero frente al Athletic de Bilbao este domingo 17 de agosto.

La causa no está en la cancha, sino en los escritorios: un problema administrativo que afecta a varios fichajes y obliga a la dirigencia a mover ficha antes de la fecha límite. Sevilla supera el límite salarial impuesto por LaLiga, por lo que necesita vender futbolistas para inscribir a sus nuevas incorporaciones, entre ellas el lateral formado en Colo Colo.

❓ ¿Por qué Gabriel Suazo no podrá debutar en Athletic vs Sevilla?

Exceso de límite salarial: Sevilla superó el tope permitido por LaLiga.

Sevilla superó el tope permitido por LaLiga. Inscripción bloqueada: Esto impide registrar a nuevos fichajes, incluido Suazo.

Esto impide registrar a nuevos fichajes, incluido Suazo. Solución urgente: La directiva debe vender jugadores o liberar presupuesto.

Esta situación no solo complica a Suazo, sino también la disponibilidad general del plantel. Sin ir más lejos, Almeyda tendrá apenas 12 jugadores del primer equipo para enfrentar al Athletic, completando la nómina con futbolistas del filial.

📋 ¿Qué dijo el Sevilla sobre el caso de Suazo?

El director deportivo, Antonio Cordón, intentó bajar la tensión en conferencia de prensa:

“Nos queda todavía para el domingo, pero miro al 1 de septiembre que es donde realmente está el final de todo. Seguimos trabajando, todo es muy voluble y dinámico y puede cambiar por días. Nos quedan 15 días”, señaló.

“Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán once contra once y vamos muy ilusionados, con chicos de la cantera y con lo que sea necesario”, añadió.

Cordón remarcó además que “estamos tranquilos, no es una tragedia. El míster está tranquilo, hablamos todos los días con él y sabíamos que esto podía pasar. Hasta el cierre de mercado habrá jugadores que no serán inscritos”.

📅 ¿Cuándo podría debutar Gabriel Suazo en LaLiga?

Posible estreno: Cuarta fecha del campeonato español vs Elche, en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cuarta fecha del campeonato español vs Elche, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Condición clave: Que el club logre inscribirlo antes del 1 de septiembre .

Que el club logre inscribirlo antes del . Escenario ideal: Ajuste del límite salarial y liberación de cupos.

De no solucionarse, el debut de Suazo podría seguir aplazándose, algo que preocupa a la afición y al propio jugador, que ha sido figura en los amistosos de pretemporada.

📋 ¿Cuál es el límite salarial de LaLiga y cómo afecta a los clubes?

Es un tope económico que regula el gasto en fichas de jugadores y cuerpo técnico. Si se supera, el club no puede inscribir nuevos futbolistas hasta regularizar su situación.

✅ ¿Qué opciones tiene Sevilla para liberar cupos?

Vender jugadores, rescindir contratos o renegociar sueldos para cumplir con las normas financieras.

⚽ ¿Afecta esto a otros refuerzos del club?

Sí, varios fichajes además de Suazo están a la espera de inscripción por el mismo motivo.

✍️ El debut de Gabriel Suazo en LaLiga deberá esperar. La pelota está, esta vez, en la cancha de la dirigencia del Sevilla. Si logran mover el tablero financiero, el lateral chileno podrá sumarse al campeonato español y demostrar por qué brilló en la pretemporada. Hasta entonces, su estreno seguirá siendo un tema pendiente