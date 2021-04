Agente de Favio Cabral entregó ultimátum: No podemos esperar toda la vida a Colo Colo

Guillermo Fechenbach, representante del juvenil delantero argentino Favio Cabral, habló con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la situación del jugador, asegurando que si Colo Colo no concreta de aquí a mañana (miércoles) la contratación, evaluarán otras opciones.

"No podemos esperar toda la vida a que Colo Colo conforme su directiva o termine de solucionar cuestiones internas. Han pasado cuatro días desde que ambos clubes se pusieran de acuerdo y entiendo que si mañana no tenemos una novedad positiva de parte de Colo Colo nos veremos abiertos a escuchar otras propuestas", indicó.

"Somos de palabra, pero también está el destino del jugador y entendemos que cada día que pasa es perdida para sus intereses. Si desde mañana no hay avances deberemos evaluar otras propuestas que tenemos sobre la mesa", complementó.

Asimismo, aseguró que tienen opciones de otros clubes del fútbol nacional, aunque no de Universidad de Chile, como se ha especulado. "Hemos tenido contacto con varios clubes de Chile, ante la posibilidad de iscribirlo como un jugador juvenil. Particularmente, no he hablado con nadie de la U, sí con otras instituciones, entrenadores y directivos de otros equipos", cerró.

Por ser juvenil, Colo Colo puede inscribir a Favio Cabral hasta el próximo 25 de abril.