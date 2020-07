Agente de Juan Manuel Insaurralde: Si puede seguir en Colo Colo, lo hará

El representante del defensor argentino de Colo Colo Juan Manuel Insaurralde, Franco D'Agostino, expresó el deseo del jugador de quedarse en el cuadro albo y renovar el vínculo que finaliza en diciembre próximo.

"Hasta diciembre él tiene contrato vigente y su deseo de seguir lo viene expresando desde que llegó y también cuando renovó, no solo con palabras si no con hechos. El está muy cómodo en Chile, le gusta la ciudad, está encantado con el club y tiene un afecto especial con los hinchas y si pudiera seguir, lo va a hacer", dijo el agente en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Insaurralde ha sido parte de las fallidas negociaciones que ha llevado el plantel con la dirigencia de Blanco y Negro, algo que, según el representante, no debiera complicar una eventual renovación.

"No dudo del profesionalismo ni de la dirigencia ni de Marcelo Espina, no del plantel. Acá no hubo una falta de respeto, pero todo es solucionable, y en tanto se reanude los entrenamientos, debe resolverse la situación para que sea lo mejor para el club", expresó.