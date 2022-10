Alfredo Stöhwing: Me hice hincha fanático de Colo Colo en 1963

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, contó cómo se hizo hincha del elenco popular y aseguró que ocurrió en 1963 cuando él y su familia vivían en Chile Chico.

"Yo vivía en Chile Chico, en ese tiempo una zona todavía más aislada que ahora, sin acceso a diarios, radio ni televisión. Obviamente, había muy poca información, a tal punto que supe muy poco del Mundial de Fútbol de 1962. Pero con ese algo que supe me empezó a interesar el deporte y me hice hincha fanático de Colo Colo el año 1963, temporada que fuimos campeones y donde Luis Hernán Álvarez convirtió, si mal no recuerdo, 37 goles, una cantidad increíble. Colo Colo fue muy importante para mí: me ayudó a combatir el aislamiento", comentó en entrevista con El Mercurio.

"Escuchaba los partidos y no me perdía los programas deportivos. Igual había grandes dificultades, porque tenía que conectarme por onda corta en mi radio y a veces subirme a lugares altos para recibir una mejor señal. Sabía todo, incluso me imaginaba cómo sucedía todo en la cancha", añadió.

Stöhwing contó también su llegada al directorio: "Cuando llegué a vivir a Santiago me hice socio del club. Luego, cuando se creó Blanco y Negro, adquirí las acciones que me permitieron mi presupuesto, no como negocio, obviamente, sino que para ayudar al resurgimiento del club. A comienzos de 2018, me invitaron a algunas reuniones que se gestaron por la preocupación del rumbo del club, y en una de ellas me ofrecieron postular como director y salí elegido en la junta de accionistas de abril de 2018. Pensando en mis comienzos en Chile Chico, para mí fue un gran honor y una posibilidad de aportar al engrandecimiento de la institución", narró.

"Cuando vivía en la zona austral, a veces soñaba con hacer algo por Colo Colo. Mi sueño era hacerlo por los hinchas que vivían en las zonas más apartadas de nuestro país, que vibran de igual manera que los que van al estadio, pero que no pueden disfrutar de esa maravilla que es estar en nuestro Monumental... Quería hacerlo sobre todo por los niños. Durante todo este período como director, y en este corto plazo como presidente, los he tenido presente a ellos, tratando de que tengan las mayores alegrías posibles. Con este título, seguro que serán muy, pero muy felices", expresó.