Colo Colo

Almirón adelantó su inminente salida de Colo Colo: "Es el momento de descomprimir"

Es cuestión de horas para que se concrete el adiós de Almirón en Colo Colo.

Almirón adelantó su inminente salida de Colo Colo: "Es el momento de descomprimir"
Luís Felipe Labrín
Jorge Almirón está a un paso de irse de Colo Colo: su ciclo ya se hizo insostenible tras la goleada sufrida por 4-1 ante U Católica y así lo reconoció el propio entrenador en conferencia de prensa.

😱 Almirón reconoce que está cerca de irse de Colo Colo

"Mi representante y el presidente (Aníbal Mosa) se están poniendo de acuerdo y seguramente mañana (lunes) se sabrá qué pasa", señaló el DT.,

Además, dijo que "es un buen momento para descomprimir", asegurando en tono de despedida que "vivimos momentos lindos con los hinchas el año pasado".

🗣️ ¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la salida de Almirón?

"Nos reuniremos este lunes, lo antes posible, con el entorno de Jorge (Almirón) para llegar a un acuerdo. Buscamos una salida en armonía", señaló Aníbal Mosa.

Además, aseguró que en reunión de directorio definirán si tendrán un interinato hasta fin de año o buscarán de inmediato al reemplazante de Almirón.

