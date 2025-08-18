Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Almirón sigue siendo entrenador de Colo Colo gracias al Bloque Vial

Si bien está todo acordado para la salida de Almirón de Colo Colo, que esta se concrete depende del Bloque Vial

Almirón sigue siendo entrenador de Colo Colo gracias al Bloque Vial
Oscar Buch Guzmán
Colo Colo vive horas clave para tener un nuevo entrenador. Luego de llegar acordar la salida de Almirón, Aníbal Mosa llegó temprano al Monumental con el objetivo de poner fin a la etapa del DT argentino

Sin embargo, el futuro sigue en la nebulosa porque la decisión final la tiene el directorio de Blanco y Negro, donde el Bloque Vial no atendió a la urgencia del club y estiró la estancia del DT en Colo Colo

🚩Almirón sigue gracias al Bloque Vial 

Las reuniones de directorio deben convocarse con 72 horas de anticipación, pero ante la crisis, Mosa solicitó adelantar la cita. 

El Bloque Vial no llegó a la cita y por eso no se logró resolver la desvinculación de Jorge Almirón de Colo Colo, habrá que esperar hasta mañana martes para cumplir los plazos legales. 

Todo el directorio debe votar el acuerdo final sobre la desvinculación y el pago al entrenado.

💰 Lo económico también puede ser factor para la salida de Almirón de Colo Colo

No solo el humo blanco depende de la presencia de todos: también está el acuerdo económico por la indemnización. Se estima que la salida de Almirón podría costar hasta US$2,8 millones, cifra que ha obligado a buscar un gesto de parte del DT para facilitar el acuerdo.

🔄 ¿Quién reemplazará a Almirón en Colo Colo?

Mientras se resuelve el asunto en las oficinas de Macul, Héctor Tapia está listo para tomar el primer equipo de manera interina. Blanco y Negro busca así entorpecer lo menos posible los entrenamientos, pensando en no afectar más el mal presente albo en el Campeonato Nacional.

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
