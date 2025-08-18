Almirón sigue siendo entrenador de Colo Colo gracias al Bloque Vial

Colo Colo vive horas clave para tener un nuevo entrenador. Luego de llegar acordar la salida de Almirón, Aníbal Mosa llegó temprano al Monumental con el objetivo de poner fin a la etapa del DT argentino.

Sin embargo, el futuro sigue en la nebulosa porque la decisión final la tiene el directorio de Blanco y Negro, donde el Bloque Vial no atendió a la urgencia del club y estiró la estancia del DT en Colo Colo

🚩Almirón sigue gracias al Bloque Vial

Las reuniones de directorio deben convocarse con 72 horas de anticipación, pero ante la crisis, Mosa solicitó adelantar la cita.

El Bloque Vial no llegó a la cita y por eso no se logró resolver la desvinculación de Jorge Almirón de Colo Colo, habrá que esperar hasta mañana martes para cumplir los plazos legales.

Todo el directorio debe votar el acuerdo final sobre la desvinculación y el pago al entrenado.

💰 Lo económico también puede ser factor para la salida de Almirón de Colo Colo

No solo el humo blanco depende de la presencia de todos: también está el acuerdo económico por la indemnización. Se estima que la salida de Almirón podría costar hasta US$2,8 millones, cifra que ha obligado a buscar un gesto de parte del DT para facilitar el acuerdo.

🔄 ¿Quién reemplazará a Almirón en Colo Colo?

Mientras se resuelve el asunto en las oficinas de Macul, Héctor Tapia está listo para tomar el primer equipo de manera interina. Blanco y Negro busca así entorpecer lo menos posible los entrenamientos, pensando en no afectar más el mal presente albo en el Campeonato Nacional.