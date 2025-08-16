Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

ANFP desafía la crisis: así busca salvar la Supercopa tras medio año de retrasos

Hay fecha casi segura para la Supercopa.

Foto: Photosport ANFP desafía la crisis: así busca salvar la Supercopa tras medio año de retrasos
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

La Supercopa entre Colo Colo y U de Chile sigue siendo el dolor de cabeza más grande del fútbol chileno. A más de seis meses de su fecha original, el partido que debía inaugurar la temporada 2025 aún no encuentra lugar ni día definitivo para disputarse.

🏟️ ¿Cuál es la nueva propuesta de la ANFP para la Supercopa?

Según informó ADN Deportes este viernes, la ANFP desarrollará una nueva reunión la próxima semana con la Mesa de Programación para volver a la carga con una fecha concreta. La gran novedad es que el ente rector del balompié no insistirá más con el Estadio Bicentenario de La Florida.

La nueva propuesta contempla que la Supercopa se dispute el domingo 14 de septiembre, pero esta vez en el Estadio Santa Laura. Esta alternativa surge después de que Carabineros rechazara categóricamente el plan original del 13 de septiembre en La Florida por problemas de seguridad.

📅 ¿Por qué se complicó la otra fecha para la Supercopa?

El partido estaba programado para el sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, pero las autoridades lo consideraron inviable. El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, explicó que esa fecha tiene "complejidades por el conjunto de actividades policiales" que incluyen la Romería del 7 de septiembre, las manifestaciones del 11, posibles arengazos el 12, y el inicio de las Fiestas Patrias.

⚽ ¿Cómo se jugará la Supercopa?

A pesar de los problemas, la ANFP mantiene el formato de partido único con público de ambas hinchadas. La idea original contemplaba un aforo reducido de 8.000 personas distribuidas equitativamente entre colocolinos y azules.

Colo Colo, representado por Aníbal Mosa, había propuesto disputar la Supercopa en formato de ida y vuelta, pero esa alternativa "no está teniendo el apoyo suficiente" desde Quilín.

🔗 ¿Dónde leer más de la Supercopa?

En Al Aire Libre puedes saber todas las novedades de la Supercopa.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
