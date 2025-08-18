Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Árbitro denunció agresiones de hinchas de Colo Colo a jugadores de la UC

Cristián Garay informó a la ANFP que Alfred Canales y Diego Corral, de U Católica, fueron agredidos con proyectiles durante el Clásico ante Colo Colo.

Foto: Photosport Árbitro denunció agresiones de hinchas de Colo Colo a jugadores de la UC
Sebastián Díaz Iturrieta
El Clásico entre Colo Colo y U Católica del pasado sábado sigue generando repercusiones. Más allá del resultado, el árbitro Cristián Garay consignó en su informe a la ANFP dos incidentes de violencia protagonizados por hinchas albos, quienes lanzaron objetos contra jugadores cruzados en pleno desarrollo del partido.

Los hechos involucran a Alfred Canales y Diego González, quienes resultaron golpeados por proyectiles en distintos momentos del encuentro.

⚽ ¿Qué ocurrió con Alfred Canales durante el partido?

Según detalló Cristián Garay en su informe, el volante cruzado recibió el impacto de una moneda lanzada desde la tribuna Océano a los 56 minutos, cuando realizaba trabajos de calentamiento. El golpe provocó una herida en la nariz y frente, obligando a detener el encuentro de manera momentánea.

😡 ¿Cómo fue agredido Daniel González en el Monumental?

En el minuto 84, el defensor de U Católica también fue víctima de un proyectil. Garay precisó que el objeto fue lanzado desde el sector norte, ocupado por la barra de Colo Colo, e impactó directamente en la cabeza del jugador.

Imagen foto_00000001
La atención de Canales en la cancha.  Photosport

🏟️ ¿Qué sanciones arriesga Colo Colo tras estos incidentes?

Con lo informado por el árbitro, Colo Colo podría enfrentar sanciones a su estadio por el mal comportamiento de sus hinchas. Entre las medidas que podría aplicar la ANFP están la suspensión de parcialidades, multas económicas o incluso la clausura de sectores del Monumental.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
