Árbitro denunció agresiones de hinchas de Colo Colo a jugadores de la UC

El Clásico entre Colo Colo y U Católica del pasado sábado sigue generando repercusiones. Más allá del resultado, el árbitro Cristián Garay consignó en su informe a la ANFP dos incidentes de violencia protagonizados por hinchas albos, quienes lanzaron objetos contra jugadores cruzados en pleno desarrollo del partido.

Los hechos involucran a Alfred Canales y Diego González, quienes resultaron golpeados por proyectiles en distintos momentos del encuentro.

⚽ ¿Qué ocurrió con Alfred Canales durante el partido?

Según detalló Cristián Garay en su informe, el volante cruzado recibió el impacto de una moneda lanzada desde la tribuna Océano a los 56 minutos, cuando realizaba trabajos de calentamiento. El golpe provocó una herida en la nariz y frente, obligando a detener el encuentro de manera momentánea.

😡 ¿Cómo fue agredido Daniel González en el Monumental?

En el minuto 84, el defensor de U Católica también fue víctima de un proyectil. Garay precisó que el objeto fue lanzado desde el sector norte, ocupado por la barra de Colo Colo, e impactó directamente en la cabeza del jugador.

La atención de Canales en la cancha. Photosport

🏟️ ¿Qué sanciones arriesga Colo Colo tras estos incidentes?

Con lo informado por el árbitro, Colo Colo podría enfrentar sanciones a su estadio por el mal comportamiento de sus hinchas. Entre las medidas que podría aplicar la ANFP están la suspensión de parcialidades, multas económicas o incluso la clausura de sectores del Monumental.

