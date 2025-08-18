¿Bombazo en el Monumental? Colo Colo negocia el regreso de Julio Barroso

Colo Colo atraviesa días convulsos. Los malos resultados en el Campeonato Nacional dejaron al club en una de sus semanas más críticas, marcada por la salida de Jorge Almirón. En paralelo, la dirigencia ya mueve sus piezas pensando en una reestructuración más profunda que incluye nuevos rostros. Y en ese escenario apareció un nombre inesperado: un referente de la última década que podría regresar al Monumental con una tarea estratégica.

🔥 ¿Por qué Julio Barroso podría volver a Colo Colo?

Eduardo Rubio dejará la sub 20 tras el duelo ante Everton.

La dirigencia alba busca un referente con identidad ganadora para el fútbol joven.

Barroso, hoy en el fútbol formativo de Everton, estuvo en el Monumental conversando con el área formativa.

👉 Su relación con Héctor Tapia, actual encargado del fútbol joven, es clave para su eventual regreso.

👔 ¿Qué cargo asumiría Barroso en Colo Colo?

Según el sitio Dale Albo, la idea es que el Almirante tome el mando de la categoría sub 20, considerada estratégica por ser el puente directo entre el semillero y el primer equipo.

El objetivo: potenciar una generación de jóvenes albos que no ha logrado consolidarse en el plantel profesional.

🏆 ¿Cuál fue la huella de Barroso en Colo Colo como jugador?

Jugó 222 partidos oficiales con el Cacique.

con el Cacique. Ganó 7 títulos en el club (Torneo de Clausura 2014, Apertura 2015 y Transición 2017; Copa Chile 2016 y 2019; Supercopa 2017 y 2018).

en el club (Torneo de Clausura 2014, Apertura 2015 y Transición 2017; Copa Chile 2016 y 2019; Supercopa 2017 y 2018). Nunca perdió un Superclásico ante la U.

👉 Para muchos hinchas, es el mejor defensor extranjero en la historia de Colo Colo.

❓ ¿Julio Barroso puede volver a Colo Colo?

Sí, es el principal candidato para asumir la sub 20 tras la salida de Eduardo Rubio.

❓ ¿Qué cargo ocuparía Barroso en el Monumental?

Lideraría la sub 20 en el fútbol joven, bajo la coordinación de Héctor Tapia (interino del Primer Equipo mientras Blanco y Negro negocia el reemplazo de Almirón).

❓ ¿Cuántos títulos ganó Julio Barroso en Colo Colo?

Siete títulos oficiales entre 2014 y 2020.

📢 En medio de la crisis futbolística y dirigencial, Colo Colo busca referentes para su reestructuración. El posible regreso de Julio Barroso, un multicampeón con ADN albo, podría ser un bálsamo para la hinchada en medio del incendio deportivo.

👉 Sigue en Al Aire Libre todas las novedades del Cacique: los movimientos en el Monumental y el futuro del fútbol joven.