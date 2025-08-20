Bruno Barticciotto respondió si quiere jugar en Colo Colo y sorprendió con su sinceridad

Colo Colo no sumó refuerzos en este mercado de pases, pero generó muchas expectativas con el interés por Bruno Barticciotto. El delantero, hijo del histórico exjugador del Cacique, fue sondeado por Blanco y Negro, pero la negociación no prosperó y el más joven de la dinastía Barticciotto se quedó en México.

Después de algunas semanas, el formado en Universidad Católica habló con ESPN, donde reconoció que efectivamente hubo un llamado desde Macul: "Sí, me llamaron, pero lo descarté de inmediato porque yo estoy a préstamo acá y era imposible la situación", explicó refiriéndose a su vínculo con el Santos en el fútbol azteca.

⚽ ¿Bruno Barticciotto jugará alguna vez en Colo Colo?

Más allá de su negativa por lo complejo de la negociación, Bruno Barticciotto se sinceró y confirmó que sí le gustaría vestir la camiseta de Colo Colo: "En algún minuto sí me gustaría, pero no ahora". De esta forma, el ex Palestino aseguró que desea llegar al Monumental, pero antes quiere consolidarse en el fútbol extranjero.

Además, Barticciotto detalló que tiene un plan para seguir creciendo en su carrera. "Tengo bastantes objetivos que son ambiciosos y quiero cumplirlos", señaló.

📊 Los números de Bruno Barticciotto en México

En el inicio del Torneo de Apertura en el país azteca, el joven extremo de 24 años ya ha podido disputar tres partidos y marcar dos goles. En total son 14 los encuentros oficiales y 8 las anotaciones en 847 minutos.

Números que confirman el buen presente del joven Barticciotto y que ilusionan a los hinchas de Colo Colo para contar alguna vez con el hijo del mítico ídolo de los albos.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

