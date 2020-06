Carlos Caszely: Paredes sigue siendo el goleador del fútbol chileno, por sobre "Chamaco" Valdés

El máximo anotador de Colo Colo, Carlos Caszely, se refirió igualmente al debate surgido en torno al registro de Esteban Paredes como artillero del fútbol chileno y afirmó que está claro que tiene 216 goles, uno más que Francisco "Chamaco" Valdés".

"Esteban Paredes jugó contra Cobresal con un árbitro profesional, por lo tanto para mí es un gol válido. Paredes tiene 216 goles, indudablemente, no sé por qué, seguramente por lo de pandemia y porque no tienen nada de qué hablar, pero él en cancha hizo 216 goles y no viene al caso restarle el gol que hizo", comentó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo creo que Paredes sigue siendo el máximo goleador del fútbol chileno de todos los equipos, con 216 goles, sobre el gran "Chamaco" Valdés, que tiene 215 goles", agregó.

En ese sentido indicó que "no es culpa de él que ante Cobresal hayan inscrito mal a un jugador, él hizo el gol en cancha y esto no empaña para nada lo que hizo Esteban Paredes en su carrera deportiva",

"Son algunos mala leche, creo que trató de alguna forma de quitar el récord a Esteban, él se lo merece y no hay nada que discutir ni hablar", finalizó.