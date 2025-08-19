Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿Castigo al Monumental? La decisión del Tribunal de Disciplina por incidentes en el Colo Colo vs U Católica

¿Puede Colo Colo jugar sin público el Superclásico ante U de Chile?

Foto: Photosport ¿Castigo al Monumental? La decisión del Tribunal de Disciplina por incidentes en el Colo Colo vs U Católica
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Una vergonzosa situación se produjo en el estadio Monumental en el clásico entre Colo Colo y U Católica: un proyectil, caído desde la tribuna Océano, golpeó al jugador cruzado Alfred Canales, quien fue herido y debió ser atendido al borde de la cancha.

Esta situación fue informada por el árbitro Cristian Garay en su informe, por lo que este martes se esperaba un pronunciamiento del Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre este tema.

La decisión del tribunal por el proyectil que cayó en el Colo Colo vs U Católica

La decisión del Tribunal de Disciplina no fue concluyente: de hecho, citaron a Colo Colo a declarar el próximo martes 26 de agosto en su sede en el Complejo Deportivo Quilín.

En la ocasión se definirá si se castiga o no al estadio Monumental, con una reducción de aforo o simplemente a partidos sin público.

¿Puede jugarse sin público el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

Difícilmente se pueda jugar sin público el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile, ya que si se llega a castigar al estadio Monumental, seguramente habrá apelación, lo que atrasa cualquier castigo.

¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

Todas las novedades de Colo Colo puedes leerlas en nuestro sitio Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Colo Colo