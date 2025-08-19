¿Castigo al Monumental? La decisión del Tribunal de Disciplina por incidentes en el Colo Colo vs U Católica

Una vergonzosa situación se produjo en el estadio Monumental en el clásico entre Colo Colo y U Católica: un proyectil, caído desde la tribuna Océano, golpeó al jugador cruzado Alfred Canales, quien fue herido y debió ser atendido al borde de la cancha.

Esta situación fue informada por el árbitro Cristian Garay en su informe, por lo que este martes se esperaba un pronunciamiento del Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre este tema.

La decisión del tribunal por el proyectil que cayó en el Colo Colo vs U Católica

La decisión del Tribunal de Disciplina no fue concluyente: de hecho, citaron a Colo Colo a declarar el próximo martes 26 de agosto en su sede en el Complejo Deportivo Quilín.

En la ocasión se definirá si se castiga o no al estadio Monumental, con una reducción de aforo o simplemente a partidos sin público.

¿Puede jugarse sin público el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

Difícilmente se pueda jugar sin público el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile, ya que si se llega a castigar al estadio Monumental, seguramente habrá apelación, lo que atrasa cualquier castigo.

¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

Todas las novedades de Colo Colo puedes leerlas en nuestro sitio Al Aire Libre.