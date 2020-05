"Chita" Cruz por eventual retorno de Guede: Cómo va a venir un técnico que pone ruda

La salida de Pablo Guede de Morelia hizo ruido entre los hinchas de Colo Colo dado que rápidamente muchos pensaron en el retorno del argentino, no obstante, Humberto "Chita" Cruz, un histórico del cuadro albo no siente que el trasandino deba volver al Monumental.

"Nunca me ha gustado... Cómo va a ver un entrenador que pone ruda. Estamos llenos de argentinos, cuando acá en Chile hay buenos técnicos pero no se quieren tirar, porque pierden dos partidos y los echan", dijo el mundialista de 1962 en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Cruz dijo que lo mejor que puede hacer Colo Colo es darle tiraje a la chimenea: "Hay que tirarlos, hay buenos técnicos en Colo Colo y todos fueron jugadores del club entonces hay que tirarlos a los leones para ver si son pato para cazuela", comentó.

Sobre el presente que vive Colo Colo, club sumido en un quiebre entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro, Cruz fue crítico de la concesionaria.

"Siempre el líder es el más viejo, porque los jóvenes no se atreven. Creo que los van a sacar, si son dos no más, (Esteban) Paredes y (Julio) Barroso, porque los chicos no se quema... Yo siento que antes a los dirigentes le faltaron cojones, porque no le pueden pagar 100 millones a un jugador que juega dos partidos al mes", comentó.