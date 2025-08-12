Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Clásico caliente: La racha que preocupa a Colo Colo y U Católica antes de verse las caras

Albos y cruzados se medirán este sábado en un duelo clave por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, con el Monumental como escenario y mucho en juego por la clasificación a copas internacionales.

Magdalena López Castro
Colo Colo y Universidad Católica se preparan para un nuevo clásico en el Estadio Monumental, este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas. Más allá de la lucha por puntos y posiciones, ambos llegan con un dato que preocupa a hinchas y cuerpos técnicos.

En el caso de la UC, acumula tres partidos seguidos con tarjeta roja: Sebastián Arancibia frente a Iquique, Daniel González ante Coquimbo Unido y Cristián Cuevas contra Audax Italiano. Por su parte, el Cacique vio la roja en dos de sus últimos tres encuentros: Salomón Rodríguez contra O'Higgins y Emiliano Amor frente a Huachipato, donde también fue expulsado Jorge Almirón. Además, Arturo Vidal, podría recibir una sanción tras sus reclamos al árbitro en Viña del Mar.

🚨 ¿Por qué Colo Colo y la UC acumulan tantas expulsiones?

La principal causa ha sido la intensidad de los partidos y reacciones impulsivas en momentos clave. Esto ha derivado en faltas fuertes, reclamos excesivos y decisiones polémicas del arbitraje.

Para este sábado, ambos equipos deberán extremar precauciones, ya que jugar con un hombre menos podría costarles caro en un duelo de alta presión.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el clásico entre Colo Colo y U Católica?

El partido será este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Se espera estadio lleno y un ambiente eléctrico en Macul.

 

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
