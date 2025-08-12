Clásico caliente: La racha que preocupa a Colo Colo y U Católica antes de verse las caras

Colo Colo y Universidad Católica se preparan para un nuevo clásico en el Estadio Monumental, este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas. Más allá de la lucha por puntos y posiciones, ambos llegan con un dato que preocupa a hinchas y cuerpos técnicos.

En el caso de la UC, acumula tres partidos seguidos con tarjeta roja: Sebastián Arancibia frente a Iquique, Daniel González ante Coquimbo Unido y Cristián Cuevas contra Audax Italiano. Por su parte, el Cacique vio la roja en dos de sus últimos tres encuentros: Salomón Rodríguez contra O'Higgins y Emiliano Amor frente a Huachipato, donde también fue expulsado Jorge Almirón. Además, Arturo Vidal, podría recibir una sanción tras sus reclamos al árbitro en Viña del Mar.

🚨 ¿Por qué Colo Colo y la UC acumulan tantas expulsiones?

La principal causa ha sido la intensidad de los partidos y reacciones impulsivas en momentos clave. Esto ha derivado en faltas fuertes, reclamos excesivos y decisiones polémicas del arbitraje.

Para este sábado, ambos equipos deberán extremar precauciones, ya que jugar con un hombre menos podría costarles caro en un duelo de alta presión.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega el clásico entre Colo Colo y U Católica?

El partido será este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025. Se espera estadio lleno y un ambiente eléctrico en Macul.