¿Colo Colo ofendió a su ídolo? La polémica estatua de David Arellano que enfureció a Guarello

Colo Colo no sólo lidia con un presente deportivo irregular, también enfrenta una dura crisis institucional. Tras la fallida junta de accionistas en Blanco y Negro, donde se rechazaron nuevamente los estados financieros, ahora se sumó otra polémica: las celebraciones por el centenario del club siguen dando de qué hablar.

Uno de los temas que volvió a encender la polémica fue la estatua de David Arellano, presentada en abril pasado en el Estadio Monumental. En el programa de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello no tuvo filtros para criticar con dureza la obra, que busca homenajear al fundador y mártir de la historia colocolina.

😱 La feroz crítica de Juan Cristóbal Guarello a la estatua de David Arellano

"Hacen todo mal. Incluso la escultura... hiciste a David Arellano con una cabeza de trol. Pero compadre, cómo un escultor no conoce las proporciones del ser humano. El Hombre Vitruvio de Leonardo Da Vinci", lanzó el periodista.

Guarello fue más allá y comparó la figura con un personaje de dibujos animados."Yo la había visto en fotos, pero voy al estadio y me encuentro con Pablo Mármol. ¿Nadie le dijo al escultor: oye flaco, te está quedando muy grande la cabeza?".

🙅🏽‍♂️ "Es David Arellano en primero básico"

En su intervención, Guarello también criticó la falta de supervisión en el proceso y la poca seriedad con la que, a su juicio, se manejó el homenaje a una figura histórica del club más popular del país.

"Primero haces un modelo en arcilla y después en cera haces un vaciado de bronce o el metal que sea. Flaco... te está quedando muy cabezón. No está bien eso, achícale la cabeza. Entonces no hay nadie que vise esto", continuó.

"Colo Colo lo mínimo que tenía que haberse asegurado es que la estatua tuviera las proporciones. Que al menos pareciera un adulto. O sea, es David Arellano en primero básico", ironizó. Por último, King Kong cuestionó con dureza el estándar artístico que utilizó la concesionaria para un símbolo tan importante en el marco del centenario.

"Yo no sé si a David Arellano lo querían homenajear o lo querían ofender. Quedó realmente mal. Lo siento. Tenías el Bellas Artes al ladito con estatuas que son realistas. No es tan difícil. Hasta los marmoleros del Cementerio General te habrían dicho que no estaba bien".

🎭 ¿Cuándo se presentó la estatua de David Arellano?

Fue revelada en el Estadio Monumental durante abril de 2025, como parte de las conmemoraciones del centenario de Colo Colo.

📣 ¿Qué dijo Guarello sobre la estatua?

La criticó duramente, comparándola con un trol o con Pablo Mármol, debido a las desproporciones notorias de la cabeza y el cuerpo.

🏛️ ¿Qué errores señaló Guarello en el proceso?

Cuestionó que no se corrigieran los errores del escultor en las etapas de modelado y vaciado. Lamentó que nadie supervisara el resultado final.

⚰️ ¿A quién mencionó Guarello como mejor alternativa?

Ironizó diciendo que incluso los marmoleros del Cementerio General podrían haber hecho una obra más realista y respetuosa.