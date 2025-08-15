Colo Colo vs U Católica: los 4 jugadores que Almirón decidió dejar fuera

Colo Colo se prepara para enfrentar a Universidad Católica en el clásico 188 del fútbol chileno, un partido clave para los objetivos internacionales del Cacique. Con solo 27 puntos tras 19 fechas, los albos necesitan un triunfo urgente para mantener opciones de clasificar a copas el próximo año.

Jorge Almirón trabaja con el plantel completo y hoy completará la última práctica antes del choque en el Estadio Monumental. Sin embargo, el técnico ya tomó decisiones importantes sobre quiénes no serán parte de la lista de citados para el duelo ante los cruzados.

❌ ¿Qué jugadores quedaron fuera del clásico?

El DT argentino definió que Marcos Bolados, Tomás Alarcón y Leandro Hernández no serán considerados por decisión técnica. Óscar Opazo, aunque ya entrena a la par de sus compañeros tras una lesión, tampoco estará para no arriesgarlo.

A pesar de estos descartes, Almirón apostará nuevamente por los jóvenes Francisco Marchant y Nicolás Suárez, que serán alternativa para cumplir con la exigencia de minutos Sub 21. Otro que seguirá presente será Salomón Rodríguez, pese a sus últimas actuaciones poco destacadas.

🎉 ¿Qué regresos celebra el Cacique para el clásico?

El equipo de Macul recibió buenas noticias: Arturo Vidal, Emiliano Amor, Javier Correa y Alan Saldivia vuelven tras lesiones y suspensiones, sumando experiencia y jerarquía para el partido frente a la UC. Estos retornos podrían ser decisivos en la búsqueda de los tres puntos.

