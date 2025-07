Colo Colo y su promesa incumplida: el proyecto del nuevo Monumental quedó en el olvido

El proyecto de remodelación del Estadio Monumental, una de las grandes ilusiones de los hinchas de Colo Colo en su centenario, está completamente estancado. A más de dos meses de su presentación con bombos y platillos, no hay novedades sobre su ejecución, y desde el Club Social y Deportivo encendieron las alarmas.

Edmundo Valladares, presidente del CSD Colo Colo, conversó con Radio ADN y reveló en qué está la iniciativa, apuntando directamente a los conflictos internos en Blanco y Negro como principal causa del freno.

🏟️ Remodelación del Estadio Monumental: "Ya pasa a ser una promesa incumplida"

El dirigente del club popular fue claro: la remodelación del Monumental no se ha retomado y hoy no hay nadie a cargo del ambicioso proyecto. "En este minuto no hay nadie a cargo, no se ha retomado", declaró con evidente molestia. Según explicó, la renuncia de Harold Mayne-Nicholls —quien lideraba la iniciativa— dejó el plan sin conducción y sin horizonte.

Pero Valladares fue más allá, y denunció que el conflicto político entre Aníbal Mosa y el bloque Vial–Ruiz Tagle ha paralizado no solo el estadio, sino también el rumbo deportivo del club. "Hay un conflicto que tiene un fondo político que es innegable y obviamente que se hace muy difícil avanzar", explicó.

Además, aseguró que el proyecto no puede seguir siendo postergado. "A esta altura es una necesidad y ya pasa a ser una promesa incumplida frente al pueblo colocolino", disparó.

📅 ¿Cuándo se presentó el proyecto de remodelación del Monumental?

El anuncio oficial se hizo el 19 de abril de 2025, en el marco de los 100 años del club.

👤 ¿Quién lideraba el proyecto antes de su estancamiento?

Harold Mayne-Nicholls estaba a cargo, pero renunció hace más de dos meses para enfocarse en su campaña presidencial.