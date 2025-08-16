Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿El mismo error? Mosa vuelve a adelantar la salida de Almirón antes de que se concrete

Aníbal Mosa reconoció que el club negocia la salida de Jorge Almirón tras la goleada 4-1 sufrida ante U Católica en el Monumental.

Sebastián Díaz Iturrieta
El presentede Colo Colo sigue en crisis y la derrota ante la UC fue la gota que colmó el vaso. Aníbal Mosa habló tras el encuentro y confirmó que ya existen conversaciones para una salida "armoniosa" de Jorge Almirón, aunque aún falta definir el nombre del técnico que se hará cargo del equipo.

⚽ ¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la salida de Jorge Almirón?

El presidente albo reconoció que el técnico argentino "tiene disposición a una salida consensuada, quiere el bien del club, esperamos que se dé esta jornada o mañana".

💰 ¿Colo Colo está preparado para el costo de la desvinculación?

Mosa aseguró que el club está listo para afrontar un desembolso económico en caso de concretarse la salida: "Agradezco a Jorge que se abrió a buscar esta salida y descomprimir", dijo.

🧑‍🏫 ¿Quién sería el técnico interino de Colo Colo?

El nombre que aparece con más fuerza es Héctor Tapia, actual jefe del área formativa, quien podría asumir de manera interina para el duelo frente a Palestino.

📋 ¿Cuándo se tomará la decisión final?

Según el propio Mosa, el directorio se reunirá en las próximas horas: "De aquí a mañana debemos tener noticias para decirle a la hinchada quién se hará cargo del equipo el lunes".

Almirón vive sus últimos momentos a cargo de Colo Colo. Photosport

😡 ¿Cómo evaluó Mosa la situación actual del club?

El dirigente reconoció su frustración: "La conclusión es que no pensamos estar así, armamos el equipo no para estas condiciones. Hoy fue muy duro lo que vivimos en el estadio", señaló.

🗣️ ¿Quiénes son responsables de la crisis de Colo Colo?

Mosa no se guardó nada: "Somos todos responsables. Se le achaca a Jorge, a los jugadores y a los dirigentes, pero todos somos culpables de esta situación".

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino
📅 Fecha: Viernes 22 de agosto
🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)
🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
