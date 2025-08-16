¿El mismo error? Mosa vuelve a adelantar la salida de Almirón antes de que se concrete

El presentede Colo Colo sigue en crisis y la derrota ante la UC fue la gota que colmó el vaso. Aníbal Mosa habló tras el encuentro y confirmó que ya existen conversaciones para una salida "armoniosa" de Jorge Almirón, aunque aún falta definir el nombre del técnico que se hará cargo del equipo.

⚽ ¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la salida de Jorge Almirón?

El presidente albo reconoció que el técnico argentino "tiene disposición a una salida consensuada, quiere el bien del club, esperamos que se dé esta jornada o mañana".

💰 ¿Colo Colo está preparado para el costo de la desvinculación?

Mosa aseguró que el club está listo para afrontar un desembolso económico en caso de concretarse la salida: "Agradezco a Jorge que se abrió a buscar esta salida y descomprimir", dijo.

🧑‍🏫 ¿Quién sería el técnico interino de Colo Colo?

El nombre que aparece con más fuerza es Héctor Tapia, actual jefe del área formativa, quien podría asumir de manera interina para el duelo frente a Palestino.

📋 ¿Cuándo se tomará la decisión final?

Según el propio Mosa, el directorio se reunirá en las próximas horas: "De aquí a mañana debemos tener noticias para decirle a la hinchada quién se hará cargo del equipo el lunes".

Almirón vive sus últimos momentos a cargo de Colo Colo. Photosport

😡 ¿Cómo evaluó Mosa la situación actual del club?

El dirigente reconoció su frustración: "La conclusión es que no pensamos estar así, armamos el equipo no para estas condiciones. Hoy fue muy duro lo que vivimos en el estadio", señaló.

🗣️ ¿Quiénes son responsables de la crisis de Colo Colo?

Mosa no se guardó nada: "Somos todos responsables. Se le achaca a Jorge, a los jugadores y a los dirigentes, pero todos somos culpables de esta situación".

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

