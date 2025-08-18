“Está en la mesa y le gusta”: el candidato de Aníbal Mosa para la banca de Colo Colo

La derrota en el clásico ante Universidad Católica marcó el fin del ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo. Desde ese momento, en Blanco y Negro comenzaron a barajar alternativas para liderar el proyecto 2026 del equipo. Si bien hay varios candidatos, un nombre destaca sobre el resto.

Juan Pablo Vojvoda, que recientemente dejó Fortaleza y se encuentra libre, aparece como la gran apuesta del mandamás albo. Según Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, aunque el acuerdo económico podría ser complejo, el DT "está en la mesa y le gusta a Aníbal Mosa".

🧐 ¿Quién es el favorito de Aníbal Mosa para dirigir Colo Colo?

Vojvoda es un viejo conocido del fútbol chileno. Fue técnico de Unión La Calera y ha enfrentado a Colo Colo a nivel internacional. Además, cuenta con experiencia en Brasil, donde dirigió 310 partidos oficiales en Fortaleza, sumando 145 victorias, 73 empates y 92 derrotas. Ganó dos veces la Copa de Nordeste (2021/22 y 2023/24).

📅 ¿Cómo seguirá Colo Colo mientras define su DT?

Héctor Tapia asumirá de manera interina hasta el Superclásico con Universidad de Chile. El club aprovechará la pausa del torneo para definir a su próximo entrenador y planificar la temporada 2026 con objetivos claros de mejora.

⚽ ¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique enfrentará a Palestino este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas, buscando recuperar terreno en el campeonato mientras se concreta la elección de su nuevo técnico.