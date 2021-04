Esteban Paredes: Nunca imaginé salir así de Colo Colo, me siento traicionado por Mosa

El delantero de Coquimbo Unido Esteban Paredes, se refirió a su salida de Colo Colo, asegurando que terminó dolido por la forma en la que le comunicaron la decisión de que no le iban a renovar el víncula. Además, habló de los conflictos que tuvo el plantel durante el 2020.

"Nunca lo imaginé así... El otro día escuchaba a Julio (Barroso) y si a uno le dicen las cosas en la cara entenderá, somos adultos y si querían rejuvenecer el plantel está bien, es la decisión de ellos y uno no debe hacer nada, sólo que nos digan en la cara que querían un plantel más joven. Uno como grande que es entendería y obviamente hubiese salido de una forma mejor", apuntó a ESPN Radio Chile.

"Me llamaron por teléfono, que es lo que más me dolió. Con Aníbal nos llevábamos muy bien y me llaman dos o tres veces por semana en momentos críticos. Yo estaba en Bahía Inglesa, un día jueves, y me lo mandó a decir con Víctor Vidal y eso no me pareció porque teníamos una relación demasiado buena y me lo pudo haber dicho él. Son cosas que pasan y no le tengo rencor. Siempre quiero que le vaya bien a Colo Colo porque soy hincha", agregó.

En esa línea, Esteban Paredes agregó que "me siento traicionado por Aníbal, pero no siento rencor, yo sigo siendo hincha de Colo Colo. Los dirigentes pasan y el hincha queda".

El mal 2020 de Colo Colo

Sobre el mal año que tuvo Colo Colo la anterior temporada, quedando al borde del primer descenso de su historia, Paredes apuntó que "mi análisis pasa básicamente por todo lo que se vivió como la pandemia, por las discusiones con los dirigentes y entre compañeros... Estuve 10 años en Colo Colo y nunca había visto que entre compañeros se llegara incluso a los golpes, eso separó al plantel, había mucha incertidumbre sobre quién cobraba y quién no, hacíamos reuniones todas las semanas en las que no nos poníamos de acuerdo, eso no debió pasar entre nosotros, creo que nos equivocamos".

Sobre la división entre los jugadores, apuntó que "se dio por el tema de bono que ustedes conocen. Pero no es un bono, había un contrato por la ANFP y otro por los derechos de imagen. El primer día hablé con Barroso y le dije que él sabía que los dineros eran por los derechos de imagen, pero le dije que yo era el primero en poner una parte mía para el resto de los compañeros".

"De ninguna manera había cabrones en el plantel, hay jugadores que estuvieron muchos años en el camarín y nunca se habló de esto. Porque tuvimos un súper mal año se comenzaron a decir cosas que no pasaban", complementó.

Finalmente, aseguró que decidió seguir jugando "porque quería retirarme en Colo Colo, no pedía un gran sueldo. Mi representante fue dos veces a habler con Harold Mayne-Nicholls y practicamente le cerró la puerta en la cara dos veces... Yo no me perdía ningún entrenamiento ni tenía un trabajo aparte con kinesiólogo, tuve muchas lesiones el año pasado, que fueron fracturas. Con una buena pretemporada podría haber sido competitivo en Colo Colo".

En cuanto a su presente en Coquimbo Unido, comentó que "estoy muy contento y feliz. Pase algunas semanas amargas por lo que viví en Colo Colo, pero hoy en día me encuentro con otros aires, quiero seguir disfrutando del fútbol que es lo que más me gusta. Creo que todavía le puedo dar cosas al fútbol y por eso estoy jugando nuevamente".