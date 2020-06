Gustavo Biscayzacú: Ojalá que pasen 20 años más sin que la U gane en el Monumental

El ex delantero uruguayo de Colo Colo, Gustavo Biscayzacú, recordó su paso por los "albos" en conversación con el Live de Instagram de Al Aire Libre en Cooperativa, especialmente los Superclásicos ante Universidad de Chile.

Al ser consultado por el partido en el Monumental en el que un barrista azul entró a la cancha a gritarle a sus jugadores, el "grillito" dijo que "en el momento del partido no me di cuenta. Después en mi casa viendo los resúmenes lo veo y me sorprendió bastante. Pero es difícil que en un clásico no puedas ganar de visitante, ahora van 19 años. Por la gente de Colo Colo, ojalá que pasen 20 años más".

Sobre su gol en las semifinales del Clausura 2007 ante los universitarios, con el que ganaron la llave y pasaron a la final, el otrora atacante afirmó que "fue muy bueno porque obviamente eliminar al clásico rival en semifinales tiene un gusto especial, es diferente a eliminar a cualquier equipo. Clásicos son clásicos, te marcan y quedan en la historia".

"Los clásicos te marcan para bien o para mal y la gente eso no lo olvida. Por suerte tuvimos la chance con Colo Colo de ganar prácticamente todos los clásicos que jugamos y de dejarlos eliminados en esa etapa. Eran partidos espectaculares, el clima en la semana previa era increíble", agregó.

A su vez, Biscayzacú lamentó la derrota ante Everton en la final del Apertura 2008, en donde pudieron obtener el pentacampeonato, afirmando que "fue uno de los momentos más duros que tuve en mi carrera por la forma en la que perdimos esa final, y aparte uno la siente diferente al no haber podido jugar tanto tiempo (fue suplente e ingresó sobre el final). Fue un golpe doble para mí por no jugar y por perderla".

Al ser consultado por si le gustaría dirigir en Chile, el actual DT de Racing de Montevideo señaló que "obviamente en un futuro es una de las metas que tengo. Ojalá que tenga la capacidad como entrenador de demostrar cada año lo que puedo hacer".

Sobre la opción de asumir alguna vez en el "Cacique", el "Grillito" indicó que "no te voy a decir que no, sería un cínico si te dijera que no me gustaría en algún momento llegar a Colo Colo, pero para llegar a un equipo grande hay que armar una base antes. Entre más experiencias previas uno tenga, creo que eso te va a ayudar a cometer menos errores".