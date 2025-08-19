Jorge Almirón le da un respiro a Colo Colo: el acuerdo que le ahorró millones a los albos

El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su fin. La humillante goleada por 4-1 ante Universidad Católica fue la gota que rebalsó el vaso en Macul, donde el técnico argentino acordó con Aníbal Mosa una salida que le permitirá al club ahorrar una millonaria suma de dinero.

Si bien despedir al estratega trasandino le costaba a los albos desembolsar US$2,6 millones, la concesionaria de Blanco y Negro llegó a un acuerdo con el DT, el que le permitirá pagar una cifra menor. Con todo acordado para su partida, la directiva ya trabaja en la búsqueda del reemplazante del ahora exentrenador del equipo.

🤑 ¿Cuánto le pagará Colo Colo a Jorge Almirón?

Según reveló La Tercera, el entrenador transandino recibirá US$ 1 millón en cuotas por el finiquito de su contrato, una cifra que representa menos de la mitad de los US$ 2,6 millones que le correspondía percibir hasta diciembre de 2026. Esta decisión económica marca un cambio de actitud respecto a situaciones anteriores, donde el DT se mostraba más reacio a ceder en lo monetario.

🔄 ¿Quién dirigirá a Colo Colo de forma interina?

Si bien se esperaba que Héctor "Tito" Tapia asumiera como técnico interino para los próximos dos compromisos: ante Palestino este viernes en La Cisterna y el Superclásico ante Universidad de Chile el 31 de agosto en el Monumental, la situación habría cambiado.

Según informó el periodista de Radio ADN, Cristian Alvarado, los elegidos por Blanco y Negro para tomar las riendas del primer equipo son Hugo González y Luis Pérez, quienes dirigirán hasta fines de agosto.

📊 Los números de Jorge Almirón en Colo Colo

Tras un gran 2024 que terminó con el título del Campeonato Nacional y la Supercopa, además de una histórica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, el año del centenario de Colo Colo se transformó en una pesadilla deportiva.

Los números hablan por sí solos: apenas 10 victorias, 10 empates y 12 derrotas, incluyendo tres clásicos perdidos consecutivos. La participación internacional también fue decepcionante. Pese al impulso que generó el lamentable final del partido ante Fortaleza, el Cacique terminó último en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

🏟️ 83 partidos dirigidos

✅ 39 triunfos

🟰 23 empates

❌ 21 derrotas

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 23 de agosto en horario por confirmar cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

🕕 Hora: Por confirmar

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

