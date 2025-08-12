La estadística que destruye a Esteban Pavez: ¿Colo Colo mejora sin él?

La crisis de Colo Colo en 2025 tiene varios nombres y Esteban Pavez encabeza la lista de señalados. El mediocampista de 35 años se ha convertido en el blanco de las críticas de los hinchas, quienes ya perdieron la paciencia con sus actuaciones y llegaron al punto de pifiarlo en el Estadio Monumental.

Ahora, una estadística que ronda en las redes sociales con más de 45 mil visualizaciones, pone en evidencia el rendimiento del equipo con y sin el capitán en el terreno de juego. Los números son categóricos: Colo Colo rinde significativamente mejor cuando Pavez no está en cancha.

⚽ ¿Qué dicen los números sobre Esteban Pavez?

El ejercicio matemático elaborado por el usuario @sebafuentes158 en X muestra una realidad aplastante. Con Pavez en el campo, Colo Colo solo rescata el 28% de los puntos posibles, mientras que sin él, el porcentaje se dispara al 85%.

El análisis detalla que con el mediocampista titular, el Cacique ganó apenas tres partidos, empató siete y perdió nueve. En contraste, sin Pavez, los albos cosecharon siete triunfos y dos empates.

📊 ¿Cómo se construyó esta estadística viral?

La brutal comparación nació de una discusión en Twitter, donde los hinchas comenzaron a analizar los resultados específicos. "Con La Serena vamos perdiendo, sacan a Pavez y lo damos vuelta. Con O'Higgins juega Pavez y no ganamos", fue uno de los comentarios que desató el análisis matemático.

Los partidos más recientes confirman la tendencia: ante Huachipato, Colo Colo empataba mientras Pavez estaba en cancha, pero cuando salió en el minuto 77, el equipo logró remontar temporalmente. Similar situación ocurrió contra Everton, donde el capitán ingresó en el segundo tiempo tras ir ganando 1-0, y el resultado final fue 1-1.

La estadística viral ha generado un debate intenso entre los hinchas albos, quienes exigen cambios en la formación titular para la segunda rueda del campeonato. Los números hablan por sí solos y complican aún más la situación del experimentado volante en el plantel dirigido por Jorge Almirón.

📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás saber todos los detalles y las últimas informaciones sobre el Cacique.