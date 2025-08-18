Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

La estrategia de Aníbal Mosa si pierde la presidencia en Colo Colo

El futuro de Aníbal Mosa está en duda tras la polémica por los estados financieros. El empresario ya tendría un plan para no perder el control de Colo Colo.

Sebastián Díaz Iturrieta
El presente dirigencial en Colo Colo vive días de máxima tensión. Mientras la salida de Jorge Almirón como técnico parece inminente, ahora surge un nuevo conflicto que podría definir el futuro de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro.

El rechazo reiterado de los estados financieros amenaza con su inhabilitación, pero el dirigente tiene un plan bajo la manga para seguir influyendo en el club.

⚽ ¿Por qué Aníbal Mosa podría dejar la presidencia de Colo Colo?

La Junta Ordinaria de Accionistas ya rechazó en dos oportunidades el balance económico del 2024. Si un tercer informe vuelve a ser rechazado, Mosa quedará inhabilitado como presidente de Blanco y Negro. Esta situación lo dejaría sin la posibilidad de seguir encabezando el directorio.

📝 ¿Qué movimientos prepara Mosa para mantenerse en el poder?

Según Radio ADN, el empresario planea utilizar recursos legales para retrasar cualquier destitución. Además, si pierde la presidencia, su estrategia será designar a un director de confianza en su lugar, manteniendo así el control indirecto de la concesionaria.

Mosa y su rol en la presidencia. Photosport

🗳️ ¿Tendrá Mosa apoyo en el directorio de Blanco y Negro?

Aun sin la presidencia, el bloque de Mosa seguiría contando con los votos necesarios gracias al respaldo del Club Social y Deportivo Colo Colo. De esta manera, su grupo podría seguir inclinando la balanza en futuras decisiones clave dentro de la mesa directiva.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
