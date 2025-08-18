La estrategia de Aníbal Mosa si pierde la presidencia en Colo Colo

El presente dirigencial en Colo Colo vive días de máxima tensión. Mientras la salida de Jorge Almirón como técnico parece inminente, ahora surge un nuevo conflicto que podría definir el futuro de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro.

El rechazo reiterado de los estados financieros amenaza con su inhabilitación, pero el dirigente tiene un plan bajo la manga para seguir influyendo en el club.

⚽ ¿Por qué Aníbal Mosa podría dejar la presidencia de Colo Colo?

La Junta Ordinaria de Accionistas ya rechazó en dos oportunidades el balance económico del 2024. Si un tercer informe vuelve a ser rechazado, Mosa quedará inhabilitado como presidente de Blanco y Negro. Esta situación lo dejaría sin la posibilidad de seguir encabezando el directorio.

📝 ¿Qué movimientos prepara Mosa para mantenerse en el poder?

Según Radio ADN, el empresario planea utilizar recursos legales para retrasar cualquier destitución. Además, si pierde la presidencia, su estrategia será designar a un director de confianza en su lugar, manteniendo así el control indirecto de la concesionaria.

Mosa y su rol en la presidencia. Photosport

🗳️ ¿Tendrá Mosa apoyo en el directorio de Blanco y Negro?

Aun sin la presidencia, el bloque de Mosa seguiría contando con los votos necesarios gracias al respaldo del Club Social y Deportivo Colo Colo. De esta manera, su grupo podría seguir inclinando la balanza en futuras decisiones clave dentro de la mesa directiva.

