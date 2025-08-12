La jugada que prepara Colo Colo si Jorge Almirón no le gana a U Católica

En Colo Colo la paciencia llegó a su límite. Aunque la idea inicial era evaluar a Jorge Almirón después del Superclásico ante Universidad de Chile, la dirigencia decidió adelantar plazos y poner un ultimátum: el duelo frente a Universidad Católica puede ser decisivo para su continuidad.

La presión no es menor. El Cacique sólo ha ganado un partido en sus últimos siete compromisos oficiales, lo que ha encendido las alarmas en la interna del club y entre los hinchas. El Monumental será testigo de un ambiente tenso este fin de semana, con la hinchada exigiendo resultados inmediatos.

⚽ ¿Qué hará Colo Colo si Almirón no gana el clásico?

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, la mesa directiva no esperará al choque con la U y revisará la situación de inmediato si el DT no logra vencer a los cruzados.

La decisión se tomaría apenas suene el pitazo final, abriendo la puerta a un movimiento que ya está conversado internamente.

📊 El balance de Jorge Almirón en Colo Colo

82 partidos oficiales

39 triunfos

23 empates

20 derrotas

117 goles a favor

81 en contra

Pese a su campaña histórica en 2024, el 2025 ha estado marcado por la irregularidad y resultados que no cumplen las expectativas.

📅 El partido que define todo: Colo Colo vs U Católica

Colo Colo recibirá a Universidad Católica este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Un encuentro que, más allá de la tabla, podría marcar un antes y un después en la banca alba.