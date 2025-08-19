La opción del tercer bloque en Blanco y Negro: Gustavo Quinteros suena para salvar a Colo Colo
Con un respaldo minoritario dentro de Blanco y Negro, Gustavo Quinteros aparece como una alternativa para dirigir Colo Colo tras la inminente salida de Jorge Almirón.
La inminente salida de Jorge Almirón abrió una urgente búsqueda por el nuevo director técnico de Colo Colo. Mientras Héctor Tapia suena como interino, en Blanco y Negro se apuran para encontrar el nombre ideal que pueda rescatar a un Cacique que busca dejar atrás una temporada complicada y proyectar un 2026 alentador.
En este escenario, Gustavo Quinteros aparece como una carta del tercer bloque, con respaldo del Club Social y Deportivo, que sostiene dos votos en la concesionaria.
⚪ El Club Social y Deportivo Colo Colo quiere a Quinteros
En la danza de nombres para suceder a Jorge Almirón, el CSD, que cuenta con dos votos dentro de Blanco y Negro, impulsa a Quinteros para tomar la banca alba. Su anterior paso entre 2020 y 2023 dejó un legado con títulos como la Copa Chile y la clasificación a Copa Libertadores, además de una histórica salvación del descenso.
La salida del DT se dio después de un desgaste entre la relación de Quinteros con los dirigentes de Blanco y Negro. Además, el entonces presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, apeló a que necesitaban a alguien para mejorar la participación en copas internacionales.
🔥 ¿Quiénes son los candidatos para dirigir Colo Colo?
Los bloques en Blanco y Negro han definido sus preferencias. Juan Pablo Vojvoda lidera el apoyo del sector encabezado por Aníbal Mosa, y Pablo "Vitamina" Sánchez es la principal carta del bloque Vial, liderado por Alfredo Stöhwing. Sin embargo, Gustavo Quinteros reúne un apoyo menor gracias al respaldo del Club Social y Deportivo, que tiene influencia en el directorio.
Pese a que crece la expectación por el nombre del entrenador argentino-boliviano, el mismo declaró que por ahora está interesado en dirigir en el fútbol argentino.
📊 ¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?
En 154 partidos dirigidos entre 2020 y 2023, Quinteros logró un 60,39% de rendimiento, con 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas.
Además, consiguió un campeonato de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa, consolidando un ciclo exitoso recordado por los hinchas.
📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?
