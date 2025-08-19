La opción del tercer bloque en Blanco y Negro: Gustavo Quinteros suena para salvar a Colo Colo

La inminente salida de Jorge Almirón abrió una urgente búsqueda por el nuevo director técnico de Colo Colo. Mientras Héctor Tapia suena como interino, en Blanco y Negro se apuran para encontrar el nombre ideal que pueda rescatar a un Cacique que busca dejar atrás una temporada complicada y proyectar un 2026 alentador.

En este escenario, Gustavo Quinteros aparece como una carta del tercer bloque, con respaldo del Club Social y Deportivo, que sostiene dos votos en la concesionaria.

⚪ El Club Social y Deportivo Colo Colo quiere a Quinteros

En la danza de nombres para suceder a Jorge Almirón, el CSD, que cuenta con dos votos dentro de Blanco y Negro, impulsa a Quinteros para tomar la banca alba. Su anterior paso entre 2020 y 2023 dejó un legado con títulos como la Copa Chile y la clasificación a Copa Libertadores, además de una histórica salvación del descenso.

La salida del DT se dio después de un desgaste entre la relación de Quinteros con los dirigentes de Blanco y Negro. Además, el entonces presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, apeló a que necesitaban a alguien para mejorar la participación en copas internacionales.

🔥 ¿Quiénes son los candidatos para dirigir Colo Colo?

Los bloques en Blanco y Negro han definido sus preferencias. Juan Pablo Vojvoda lidera el apoyo del sector encabezado por Aníbal Mosa, y Pablo "Vitamina" Sánchez es la principal carta del bloque Vial, liderado por Alfredo Stöhwing. Sin embargo, Gustavo Quinteros reúne un apoyo menor gracias al respaldo del Club Social y Deportivo, que tiene influencia en el directorio.

Pese a que crece la expectación por el nombre del entrenador argentino-boliviano, el mismo declaró que por ahora está interesado en dirigir en el fútbol argentino.

📊 ¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

En 154 partidos dirigidos entre 2020 y 2023, Quinteros logró un 60,39% de rendimiento, con 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas.

Además, consiguió un campeonato de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa, consolidando un ciclo exitoso recordado por los hinchas.

📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

Visita Al Aire Libre para seguir las novedades sobre Colo Colo y la búsqueda de su nuevo técnico, con análisis, entrevistas y toda la pasión del fútbol chileno.