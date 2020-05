Leonel Herrera: Mosa tendría que haber puesto la cara, pero mandó a la guerra a Mayne-Nicholls

El ex zaguero criticó al presidente de Blanco y Negro en el marco del conflicto de los albos.

El ex defensa de Colo Colo, Leonel Herrera, criticó al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por el manejo que ha tenido de la crisis con el plantel "albo" por la eventual rebaja de salarios en el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el otrora jugador del "Cacique" dijo que "yo creo que todas las cosas se solucionan conversando y ahí ha faltado un poco de diálogo de parte del presidente Aníbal Mosa con el plantel de jugadores. Por lo que tengo entendido está (Harold) Mayne-Nicholls al frente de esto, cuando tendría que haber estado él".

"No solo en las buenas hay que estar con los jugadores, sino que también en las malas. Cuando estuvo bien la cosa y (Esteban) Paredes se transformó en el goleador histórico, él (Mosa) aparecía en todas las fotos y en la televisión abrazando a Paredes. Incluso le hizo un regalo económico, que muy bien lo merecía por lo demás", agregó.

"Pero eso pasó y ahora que tendría que haber puesto la cara para conversar con los jugadores y llegar a un acuerdo, no lo hizo así. Mandó a la guerra a Mayne-Nicholls", añadió Herrera.

Episodio histórico

A su vez, "Patitas con sangre" comparó este conflicto con un episodio similiar que vivió el año 1970 cuando en Colo Colo hubo una huelga de jugadores, con Humberto "Chita" Cruz liderando al plantel.

Sobre esto, Herrera afirmó que "es una situación un poco diferente a la nuestra, porque en esa época todos los jugadores nacíamos y moríamos en Colo Colo. Ahora no, llegan jugadores que no son colocolinos. Ellos son profesionales lógicamente, están defendiendo la camiseta, pero que a la vez no se empapan con todo lo que significa Colo Colo en nuestro país".

"Entonces ellos defienden su plata y su condición económica, pero a la vez también me da la impresión que no estuviesen defendiendo a los jugadores más jóvenes, que no ganan lo mismo que ellos", aseveró.