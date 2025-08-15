Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Mario Salas y su bullada salida de Colo Colo: “Había algo más”

Mario Salas recordó su despido en 2020 y entregó su visión sobre Jorge Almirón y la realidad de los técnicos chilenos.

Foto: Photosport Mario Salas y su bullada salida de Colo Colo: “Había algo más”
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Han pasado más de cinco años desde que Mario Salas dejó de ser el técnico de Colo Colo, pero el Comandante todavía guarda sensaciones encontradas. En conversación con TNT Sports, repasó los motivos de su despido, habló de Jorge Almirón y defendió la capacidad de los entrenadores nacionales.

⚽ ¿Por qué se fue Mario Salas de Colo Colo?

Salas fue cesado en febrero de 2020, tras cuatro derrotas seguidas en el arranque del Campeonato Nacional. Aunque reconoció que el nivel futbolístico no era el mejor, aseguró que "no solamente se basaba en eso... había algo más que nunca voy a saber".

Recordó que apenas un mes antes habían ganado la Copa Chile, venciendo a U Católica en semifinales y a U de Chile en la final.

💬 ¿Qué opina Salas sobre Jorge Almirón?

Consultado sobre la situación del actual DT albo, el exestratega prefirió la cautela: "Lo veo desde afuera... me da la impresión que es más un tema económico". Para él, no se trata de si el técnico es chileno o extranjero, sino de las condiciones contractuales y la paciencia que se les da a unos y otros.

🇨🇱 ¿Están preparados los técnicos chilenos para equipos grandes?

Salas fue enfático: "Hay un montón de técnicos chilenos capacitados para dirigir a equipos grandes y a la Selección Chilena". Criticó la escasa presencia de entrenadores nacionales en los clubes más importantes durante la última década, asegurando que parece existir un "veto" tácito.

Imagen foto_00000002
Mario Salas en su único título con Colo Colo. Photosport

📊 ¿Cuál fue el registro de Salas en Colo Colo?

Entre 2019 y 2020, Mario Salas dirigió 39 partidos, con 20 triunfos, 7 empates y 12 derrotas. Además, sumó el título de la Copa Chile, su único trofeo en Macul.

📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

En Al Aire Libre encontrarás toda la info del Cacique.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Colo Colo