Mario Salas y su bullada salida de Colo Colo: “Había algo más”

Han pasado más de cinco años desde que Mario Salas dejó de ser el técnico de Colo Colo, pero el Comandante todavía guarda sensaciones encontradas. En conversación con TNT Sports, repasó los motivos de su despido, habló de Jorge Almirón y defendió la capacidad de los entrenadores nacionales.

⚽ ¿Por qué se fue Mario Salas de Colo Colo?

Salas fue cesado en febrero de 2020, tras cuatro derrotas seguidas en el arranque del Campeonato Nacional. Aunque reconoció que el nivel futbolístico no era el mejor, aseguró que "no solamente se basaba en eso... había algo más que nunca voy a saber".

Recordó que apenas un mes antes habían ganado la Copa Chile, venciendo a U Católica en semifinales y a U de Chile en la final.

💬 ¿Qué opina Salas sobre Jorge Almirón?

Consultado sobre la situación del actual DT albo, el exestratega prefirió la cautela: "Lo veo desde afuera... me da la impresión que es más un tema económico". Para él, no se trata de si el técnico es chileno o extranjero, sino de las condiciones contractuales y la paciencia que se les da a unos y otros.

🇨🇱 ¿Están preparados los técnicos chilenos para equipos grandes?

Salas fue enfático: "Hay un montón de técnicos chilenos capacitados para dirigir a equipos grandes y a la Selección Chilena". Criticó la escasa presencia de entrenadores nacionales en los clubes más importantes durante la última década, asegurando que parece existir un "veto" tácito.

📊 ¿Cuál fue el registro de Salas en Colo Colo?

Entre 2019 y 2020, Mario Salas dirigió 39 partidos, con 20 triunfos, 7 empates y 12 derrotas. Además, sumó el título de la Copa Chile, su único trofeo en Macul.

