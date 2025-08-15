Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Masivo arengazo de hinchas de Colo Colo termina en incidentes en Macul

Cerca de 3.000 fanáticos llegaron al Estadio Monumental pese a que la Delegación Presidencial no autorizó la actividad.

Foto: Photosport Masivo arengazo de hinchas de Colo Colo termina en incidentes en Macul
Sebastián Díaz Iturrieta
El ambiente previo al clásico entre Colo Colo y U Católica se encendió antes de tiempo. A dos días del partido por la fecha 20 del Campeonato Nacional, la hinchada alba se reunió en masa para alentar al equipo, desafiando la prohibición oficial y provocando incidentes en las afueras del Estadio Monumental.

🔥 ¿Qué pasó con el arengazo no autorizado?

La convocatoria surgió desde la Garra Blanca para este viernes, luego de que un primer intento de arengazo —organizado por el club y con apenas 400 asistentes— fuera cancelado. La Delegación Presidencial Metropolitana advirtió que la actividad no contaba con autorización, pero aun así llegaron cerca de 3.000 hinchas.

🚨 ¿Qué incidentes se registraron en el Monumental?

Durante la tarde en Macul se reportaron: 
  • Lanzamiento de pirotecnia y bengalas
  • Peleas entre grupos de hinchas
  • Toma de buses del transporte público

Estos hechos encendieron las alertas de seguridad de cara al partido de este sábado.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U Católica?

El duelo entre Colo Colo y la UC se juega este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  • 📅 Fecha: Sábado 16 de agosto
  • 🕗 Horario: 15:00 horas
  • 🏟️ Estadio: Monumental

📌 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo y Universidad Católica?

En Al Aire Libre encontrarás toda la información del partido entre el Cacique y los Cruzados.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
