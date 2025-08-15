Masivo arengazo de hinchas de Colo Colo termina en incidentes en Macul

El ambiente previo al clásico entre Colo Colo y U Católica se encendió antes de tiempo. A dos días del partido por la fecha 20 del Campeonato Nacional, la hinchada alba se reunió en masa para alentar al equipo, desafiando la prohibición oficial y provocando incidentes en las afueras del Estadio Monumental.

🔥 ¿Qué pasó con el arengazo no autorizado?

La convocatoria surgió desde la Garra Blanca para este viernes, luego de que un primer intento de arengazo —organizado por el club y con apenas 400 asistentes— fuera cancelado. La Delegación Presidencial Metropolitana advirtió que la actividad no contaba con autorización, pero aun así llegaron cerca de 3.000 hinchas.

🚨 ¿Qué incidentes se registraron en el Monumental?

Durante la tarde en Macul se reportaron:

Lanzamiento de pirotecnia y bengalas

Peleas entre grupos de hinchas

Toma de buses del transporte público

Estos hechos encendieron las alertas de seguridad de cara al partido de este sábado.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs U Católica?

El duelo entre Colo Colo y la UC se juega este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕗 Horario: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Monumental

📌 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo y Universidad Católica?

En Al Aire Libre encontrarás toda la información del partido entre el Cacique y los Cruzados.