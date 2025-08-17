Mosa se reunió por más de una hora con posible sucesor de Jorge Almirón en Colo Colo

La salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo es inminente y la dirigencia ya se mueve rápido para definir al reemplazante. Este domingo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se reunió por más de una hora con Héctor Tapia, actual encargado de las divisiones inferiores del club, quien aparece como principal candidato para asumir en la próxima fecha ante Palestino.

⚽ ¿Qué decisión tomó Aníbal Mosa tras la salida de Almirón?

Según información de Radio ADN, Mosa encabezó una reunión clave con Tapia en la Casa Alba, analizando el futuro inmediato del plantel. Todo apunta a que Tito será el encargado de dirigir el entrenamiento del lunes y el duelo frente a Palestino.

🧐 ¿Cuándo se oficializará la desvinculación de Jorge Almirón?

La reunión de directorio de Blanco y Negro estaba programada para el martes 19 de agosto, pero se espera que sea adelantada a este lunes 18 para cerrar formalmente la salida del DT argentino.

🦁 ¿Por qué Héctor Tapia es la opción más concreta para Colo Colo?

Tapia ya conoce la interna alba, fue campeón como técnico en 2014 y hoy lidera las divisiones menores. Su cercanía con el club y disponibilidad inmediata lo transforman en la carta más lógica para este momento de transición.

Tapia y otro proceso con Colo Colo. Photosport

📅 ¿Qué viene para Colo Colo en el calendario inmediato?

El Cacique enfrentará a Palestino el viernes 22 de agosto, en un duelo clave para seguir en la lucha por el Campeonato Nacional. Todo indica que Tapia estará en la banca como interino.

⚔️ Rival: Palestino

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

