Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Mosa se reunió por más de una hora con posible sucesor de Jorge Almirón en Colo Colo

Aníbal Mosa sostuvo una larga reunión con quien podría asumir como interino tras la inminente salida de Jorge Almirón en Colo Colo.

Foto: Photosport Mosa se reunió por más de una hora con posible sucesor de Jorge Almirón en Colo Colo
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

La salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo es inminente y la dirigencia ya se mueve rápido para definir al reemplazante. Este domingo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se reunió por más de una hora con Héctor Tapia, actual encargado de las divisiones inferiores del club, quien aparece como principal candidato para asumir en la próxima fecha ante Palestino.

⚽ ¿Qué decisión tomó Aníbal Mosa tras la salida de Almirón?

Según información de Radio ADN, Mosa encabezó una reunión clave con Tapia en la Casa Alba, analizando el futuro inmediato del plantel. Todo apunta a que Tito será el encargado de dirigir el entrenamiento del lunes y el duelo frente a Palestino.

🧐 ¿Cuándo se oficializará la desvinculación de Jorge Almirón?

La reunión de directorio de Blanco y Negro estaba programada para el martes 19 de agosto, pero se espera que sea adelantada a este lunes 18 para cerrar formalmente la salida del DT argentino.

🦁 ¿Por qué Héctor Tapia es la opción más concreta para Colo Colo?

Tapia ya conoce la interna alba, fue campeón como técnico en 2014 y hoy lidera las divisiones menores. Su cercanía con el club y disponibilidad inmediata lo transforman en la carta más lógica para este momento de transición.

Imagen foto_00000001
Tapia y otro proceso con Colo Colo. Photosport

📅 ¿Qué viene para Colo Colo en el calendario inmediato?

El Cacique enfrentará a Palestino el viernes 22 de agosto, en un duelo clave para seguir en la lucha por el Campeonato Nacional. Todo indica que Tapia estará en la banca como interino.

⚔️ Rival: Palestino
📅 Fecha: Viernes 22 de agosto
🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)
🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Colo Colo