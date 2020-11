Nicolás Maturana se despidió de Colo Colo y en Blanco y Negro buscarán el regreso de Esteban Pavez

Siguen los movientos en el plantel de Colo Colo de cara al segundo semestre. El volante Nicolás Maturana dejó el cuadro albo para iniciar una nueva aventura en Cobreloa, mientras que Blanco y Negro comenzó las gestiones para intentar el regreso de Esteban Pavez.

Sin oportunidades desde su regreso al club tras su paso por Universidad de Concepción, Maturana se ilusionó con la llegada de Gustavo Quinteros, pero sólo fue utilizado en un amistoso y citado para el fatídico partido ante Jorge Wilstermann por Copa Libertadores, un encuentro en el que no ingresó.

El propio futbolista explicó al Canal del Fútbol (CDF) las razones de su salida: "Quedé con la sensación de que quizás pude haber aportado más al club, pero me voy eternamente agradecido de la gente que trabaja en el club... Llevarme el cariño de ellos es algo inmenso. También le agradezco al hincha por el apoyo, pero la verdad es que debía velar por los intereses de mi carrera y yo necesitó jugar".

"Puedo ser eternamente hincha de Colo Colo y amar mucho a la institución, pero tengo una carrera corta y la necesito aprovechar. Ya no me quedan tantos años para jugar, así que necesito rehacer el tema futbolístico y empezar de nuevo", agregó.

Respecto a Quinteros, Maturana manifestó que "fue bien claro conmigo, me dijo que iba a poner a los que estuvieran bien y habían otros compañeros mejor que yo y no se puedo dar la oportunidad, pero él me dio la oportunidad en los amistosos, fue una persona real y directa conmigo, no como entrenadores anteriores que no fueron honestos. Espero que a ellos les vaya muy bien en el club".

Esteban Pavez se suma como opción

Por otro lado, según supimos en Al Aire Libre en Cooperativa, Blanco y Negro comenzó las gestiones para intentar repatriar a Esteban Pavez, jugador que milita en Al-Nasr de Emiratos Arabes Unidos.

Pavez, formado en el cuadro albo, ya vivió tres etapas en el Cacique, ganando tres titulos de Primera División y la Copa Chile 2016.

Otro nombre que ha sonado en Macul es el de Jorge Valdivia, pero aunque existe el deseo de una parte del plantel de jugadores, no es cierto que se lo hayan pedido a la dirigencia, por lo que esa opción por ahora no se maneja en Blanco y Negro.

Por otro lado, en el Estadio Monumental también se habla de otro posible regreso, el de Bryan Rabello, actualmente en Atromitos FC de Grecia, además del joven mediocampista Marcelo Allende, jugador de Montevideo City de Uruguay.