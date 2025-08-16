Oficial: Almirón se va de Colo Colo tras goleada sufrida ante U Católica

Ahora sí: Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Colo Colo tras la goleada sufrida ante U Católica por 4-1 en el estadio Monumental, lo que terminó colmando la paciencia de la dirigencia y los hinchas.

Así lo confirmó el periodista César Luis Merlo, quien se comunicó con el agente Pablo del Río: "De común acuerdo con el Presidente decidimos dar por terminado el proceso".

¿En qué términos se va Jorge Almirón de Colo Colo?

Es una salida de común acuerdo: ambas partes por fin llegaron a un consenso y bajaron el monto de indemnización para el DT, por lo que se terminó yendo definitivamente de Macul.

Finalmente, Blanco y Negro le pagará a Almirón y Colo Colo debe buscar un entrenadi¿or para las 10 fechas que faltan del Campeonato Nacional.

¿Qué nombres suenan como reemplazantes de Almirón en Colo Colo?

Claudio Borghi y Gustavo Quinteros son nombres que sí o sí son opciones para llegar a Colo Colo: el Bichi siempre suena cuando se va un DT y Quinteros está libre y dejó un buen recuerdo en el club.

La otra opción es dejar a Héctor Tapia como técnico interino, aunque como jefe de divisiones inferiores su proyecto es otro.

