Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Oficial: Almirón se va de Colo Colo tras goleada sufrida ante U Católica

Colo Colo se queda sin DT tras el compromiso.

Foto: Photosport Oficial: Almirón se va de Colo Colo tras goleada sufrida ante U Católica
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Ahora sí: Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Colo Colo tras la goleada sufrida ante U Católica por 4-1 en el estadio Monumental, lo que terminó colmando la paciencia de la dirigencia y los hinchas.

Así lo confirmó el periodista César Luis Merlo, quien se comunicó con el agente Pablo del Río: "De común acuerdo con el Presidente decidimos dar por terminado el proceso".

¿En qué términos se va Jorge Almirón de Colo Colo?

Es una salida de común acuerdo: ambas partes por fin llegaron a un consenso y bajaron el monto de indemnización para el DT, por lo que se terminó yendo definitivamente de Macul.

Finalmente, Blanco y Negro le pagará a Almirón y Colo Colo debe buscar un entrenadi¿or para las 10 fechas que faltan del Campeonato Nacional.

¿Qué nombres suenan como reemplazantes de Almirón en Colo Colo?

Claudio Borghi y Gustavo Quinteros son nombres que sí o sí son opciones para llegar a Colo Colo: el Bichi siempre suena cuando se va un DT y Quinteros está libre y dejó un buen recuerdo en el club.

La otra opción es dejar a Héctor Tapia como técnico interino, aunque como jefe de divisiones inferiores su proyecto es otro.

¿Dónde saber más de Colo Colo?

Para enterarte de todas las noticias de Colo Colo debes acceder a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Jorge Almirón

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Colo Colo