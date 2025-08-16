Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿Por qué Arturo Vidal seguirá en Colo Colo aunque no brille en la cancha?

El King aseguró su permanencia en el Cacique tras cumplir el minutaje exigido para activar la cláusula de renovación automática. Seguirá en Colo Colo hasta fines del 2026.

Foto: Photosport ¿Por qué Arturo Vidal seguirá en Colo Colo aunque no brille en la cancha?
Sebastián Díaz Iturrieta
La continuidad de Arturo Vidal en el Estadio Monumental sería un hecho. El volante chileno, que había adelantado la semana pasada que le restaban 35 minutos para cumplir con la cláusula de extensión, finalmente alcanzó la cifra en el último partido y selló así su renovación con Colo Colo hasta diciembre del 2026.

⚽ ¿Cómo se gatilló la renovación automática de Vidal?

El contrato del King incluía una cláusula de renovación automática vinculada a minutos en cancha. Tras cumplirlos en la reciente derrota 1-4 de Colo Colo, Vidal alcanzó el requisito y extendió de inmediato su vínculo con los albos por una temporadas más. Según aseguraron en Radio ADN.

🩺 ¿Qué pasó con las molestias físicas del King?

Durante el partido, Arturo Vidal presentó algunas molestias físicas y debió ser atendido. Sin embargo, la situación no le impidió cumplir con el minutaje que activó la extensión de contrato. El cuerpo médico del club evaluará su estado en los próximos días para confirmar si podrá estar en la siguiente fecha.

💰 ¿Habrá aumento de sueldo para Arturo Vidal?

Al igual que en la temporada pasada, la renovación podría implicar un ajuste salarial. Todo dependerá del acuerdo con la dirigencia, aunque la situación deportiva de Colo Colo y la salida de Jorge Almirón como DT podrían influir en la decisión.

Imagen foto_00000001
Un año más para Vidal en Macul. Photosport

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino
📅 Fecha: Viernes 22 de agosto
🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)
🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
