¿Por qué Arturo Vidal seguirá en Colo Colo aunque no brille en la cancha?

La continuidad de Arturo Vidal en el Estadio Monumental sería un hecho. El volante chileno, que había adelantado la semana pasada que le restaban 35 minutos para cumplir con la cláusula de extensión, finalmente alcanzó la cifra en el último partido y selló así su renovación con Colo Colo hasta diciembre del 2026.

⚽ ¿Cómo se gatilló la renovación automática de Vidal?

El contrato del King incluía una cláusula de renovación automática vinculada a minutos en cancha. Tras cumplirlos en la reciente derrota 1-4 de Colo Colo, Vidal alcanzó el requisito y extendió de inmediato su vínculo con los albos por una temporadas más. Según aseguraron en Radio ADN.

🩺 ¿Qué pasó con las molestias físicas del King?

Durante el partido, Arturo Vidal presentó algunas molestias físicas y debió ser atendido. Sin embargo, la situación no le impidió cumplir con el minutaje que activó la extensión de contrato. El cuerpo médico del club evaluará su estado en los próximos días para confirmar si podrá estar en la siguiente fecha.

💰 ¿Habrá aumento de sueldo para Arturo Vidal?

Al igual que en la temporada pasada, la renovación podría implicar un ajuste salarial. Todo dependerá del acuerdo con la dirigencia, aunque la situación deportiva de Colo Colo y la salida de Jorge Almirón como DT podrían influir en la decisión.

Un año más para Vidal en Macul. Photosport

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Palestino

📅 Fecha: Viernes 22 de agosto

🕕 Hora: 15:00 hrs (POR CONFIRMAR)

🏟️ Estadio: Municipal de La Cisterna

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

