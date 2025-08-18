¿Por qué el bloque Vial aplazó la salida de Almirón de la banca de Colo Colo?

Las aguas vuelven a ser revoltosas en Colo Colo en esta nueva semana de agosto, y es que aunque se habló de la salida definitiva del técnico Jorge Almirón tras la dura derrota sufrida a manos de Universidad Católica, el estratega argentino no ha sellado su adiós del Estadio Monumental, todo por un especial motivo.

La dirigencia de Blanco y Negro, encabezada por su presidente Aníbal Mosa y el bloque opositor de Leonidas Vial se juntaría esta jornada para acordar la partida de Almirón de forma inmediata, aunque aquello finalmente no se produjo debido a la ausencia de una parte de la comitiva.

El Bloque Vial no se presentó a la pactada reunión y por lo mismo no se pudo cerrar el despido del DT trasandino por falta de quórum, pero en las últimas horas se conoció el motivo de este inconveniente.

😳 "Desconfiamos de...": El Bloque Vial dispara contra Aníbal Mosa

Luego de que no se llevara a cabo la reunión de Blanco y Negro para la desvinculación de Almirón, desde el Bloque Vial exlicaron el motivo de su ausencia de la reunión en cuestión.

En diálogo con En Cancha, un miembro del bloque Vial señaló que: "La citación no cumplía con las formalidades necesarias y como nosotros desconfiamos de las maniobras de Mosa, preferimos que todo sea apegado a las reglas".

🗣 ¿Cuál fue la respuesta de Mosa por la ausencia del Bloque Vial?

Luego de la fallida cita de Blanco y Negro de este lunes, Aníbal Mosa se retiró de la Casa Alba y expresó que: "Lamentablemente el grupo encabezado por el señor Stöhwing no dio la unanimidad para que podamos sesionar y poder ver el acuerdo que queremos tener con Jorge Almirón".

"Vamos a tener que esperar a mañana a las 15:00 horas. Queríamos ahorrarnos este proceso y colocar un interinato. Pero eso va a tener que esperar a mañana. Teníamos citado a todos los gerentes, a todos los directores", remarcó.

🤔 ¿Cuándo podría resolverse la salida de Almirón de Colo Colo?

Tal como explicó Mosa, habrá una nueva reunión programada para este martes 19 de agosto, donde el directorio de Blanco y Negro discutirá la salida definitiva de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo.

😯 ¿Por qué volvió a ponerse en discusión la continuidad de Almirón?

Tras la derrota ante la UC del pasado sábado, trascendió que era inminente la salida de Almirón de Colo Colo por los malos resultados cosechados en este arranque de la segunda rueda, donde el Cacique además se encuentra fuera de zona de copas internacionales.